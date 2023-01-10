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تكنولوجيا وعلوم
إقتصادية في استهلاك البنزين... تعرفوا إلى سيارة "Chery" الجديدة
Lebanon 24
10-01-2023
|
11:00
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أعلن وكلاء شركة Chery في موسكو عن بدء مبيعات سيارة Tiggo 7 Pro Max.
وتتميز السيارة الجديدة بهيكل معدّل عن سيارات Tiggo 7 Pro التي ظهرت عام 2020، إذ حصلت على واجهة أمامية أجمل وأكثر تميزا مزينة بعناصر من الكروم، كما عدّلت فيها أشكال المصابيح الأمامية وكشافات الضباب التي باتت تعمل بأحدث تقنيات LED.
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وحصلت المركبة على تصميم مميز لفتحات العوادم، وعلى مسافة خلوص أرضي تعادل 190 ملم، وداخليا اختلفت بشكل ملحوظ عن سابقاتها من سيارات Tiggo 7، إذ زودت بمقود جديد، وبواجهة قيادة مثبت عليها لوحة فيها شاشتان بمقاس 12.3 بوصة، واحدة قبالة السائق، وأخرى لمسية في منتصف الواجهة تستخدم للتحكم بأنظمة المولتيميديا والعديد من خصائص المركبة.
وزودت هذه السيارة بشاشة لمسية أسفل واجهة القيادة للتحكم بأنظمة التكييف، كما جهّزت بنظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، ونظام الحفاظ على الثبات على المنعطفات، وأنظمة تدفئة للمقاعد والزجاج والمرايا الجانبية، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.
وستطرحها Chery بمحركات بنزين اقتصادية بسعة 1.5 ليتر وعزم 147 حصانا، ومحركات TGDI بسعة 1.6 ليتر وعزم 150 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بسبع سرعات، تمكنها من الوصول إلى سرعة 190 كلم/سا، أما سعر نسخها في الأسواق الروسية فسيبدأ من 2830000 روبل (نحو 40 ألف دولار). (روسيا اليوم)
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