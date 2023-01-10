"مايكروسوفت" تبحث استثمار 10 مليارات دولار في الذكاء الاصطناعي

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نقل موقع "سيمافور" الإخباري عن مصادر مطلعة بأن شركة "مايكروسوفت" تجري محادثات لاستثمار 10 مليارات دولار في شركة "أوبن إيه.آي" المالكة لتطبيق "شات جي بي تي" للدردشة باستخدام الذكاء الاصطناعي.ووفق التقرير فإن التمويل سيؤدي إلى تقييم الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا لها عند 29 مليار دولار.وأضاف أن التمويل يشمل استثمارات أخرى من شركات "رأس المال المغامر"، وأن وثائق الصفقة أُرسلت إلى مستثمرين محتملين في الأسابيع القليلة الماضية.وشركة "أوبن إيه.آي" من تأسيس الملياردير إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، والمستثمر سام ألتمان، وأتاحت تطبيق "شات جي بي تي" للاختبار المجاني في 30 تشرين الثاني الماضي.