قواعد جديدة مشددة.. "تيك توك" يثير المخاوف

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إلتقى المدير التنفيذي لـ"تيك توك" شو زي تشو بمسؤولي الاتحاد الأوروبي اليوم، لمناقشة قواعد رقمية مشددة جديدة في الكتلة.وناقش شو زي تشو وأربعة مسؤولين من المفوضية الأوروبية في اجتماعات في بروكسل، مخاوف تتراوح من سلامة الأطفال إلى تحقيقات في بيانات المستخدمين المرسلة إلى الصين، وفقاً لنصوص أوروبية لاجتماعين وتغريدات من اجتماع ثالث.جدير بالذكر أن "تيك توك" شائع بين الشباب، لكن ملكية الصين له أثارت مخاوف الغرب، حيث تملك بايتدانس "تيك توك"، وهي شركة صينية نقلت مقرها الرئيسي إلى سنغافورة عام 2020.وكانت ولايات أميركية منها كانساس وويسكونسن ولويزيانا وفيرجينيا قد تحركت لمنع تطبيق مشاركة المقاطع المصورة من أجهزة الموظفين الحكوميين التي تمنحها الولاية لهم، وسيمنع التطبيق أيضاً من معظم أجهزة الحكومة الأميركية بموجب مشروع قانون إنفاق في الكونغرس.