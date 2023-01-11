قريباً.. مسيرات تنقل الأدوية في دقائق لإنقاذ المرضى!

يمكن لطائرات مُسيرة أن تقدم قريباً الإمدادات الطبية المنقذة للحياة في غضون دقائق بالولايات المتحدة ومن بعدها في أيرلندا ثم بريطانيا.

وبحسب ما نشرته "ديلي ميل" البريطانية، يتم حاليا تدريب فرق الإسعاف وخدمات الطوارئ في الولايات المتحدة على إرسال الطائرات المُسيرة المحملة بحقن EpiPens، التي تستخدم للعلاج العاجل والفوري لحالات الحساسية المُهددة للحياة أو أجهزة تنظيم ضربات القلب بمجرد اتصال شخص ما برقم هاتف الطوارئ أو الإسعاف.

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وقالت شركة بلوفلايت الأميركية إن طائراتها المُسيرة التي تجري تجربتها، تهدف إلى "عملية توصيل وتسليم شبه فورية".

وتحلق الطائرات بدون طيار على ارتفاع حوالي 130 قدمًا، ويمكنها التنقل في طريقها إلى أي شخص داخل دائرة نصف قطرها عشرة أميال.

وعند الوصول إلى الوجهة المحددة تحوم المُسيرة لثوان قبل إسقاط المعدات الطبية أو الأدوية للمريض بعد التعرف عليه بواسطة الكاميرا المثبتة عليها. (العربية)