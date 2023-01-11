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تكنولوجيا وعلوم

هاتف "غالاكسي" جديد من "سامسونغ"... ما هي مواصفاته؟

Lebanon 24
11-01-2023 | 16:00
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ذكرت بعض مواقع الإنترنت أن سامسونغ ستعلن في 18 كانون الثاني الجاري عن هاتف جديد من فئة Galaxy سيأتي بمواصفات ممتازة وسعر منافس.

وتبعا للتسريبات فإن هاتف Galaxy A54 سيحصل على هيكل مصنوع من البلاستيك والمعدن والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، ومحمي من الماء والغبار وفق معيار IP67.
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أما شاشته فستكون من نوع Super AMOLED بمقاس 6.6 بوصات، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها 399 شمعة/م تقريبا.

وسيعمل الهاتف بنظام Android 13 مع واجهات One UI 5، ومعالج Exynos من الجيل الأحدث، وذواكر وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

والكاميرا الأساسية له ستكون ثلاثية العدسة بدقة (50+12+5) ميغابيكسل، فيها عدسة ماكرو، أما الكاميرا الأمامية فستكون بدقة 32 ميغابيكسل وتصور فيديوهات 4K بمعدل 30 إطار في الثانية.

وسيزود بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبطارية بسعة 5100 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 25 واط. (روسيا اليوم)
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