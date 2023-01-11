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تكنولوجيا وعلوم

بيع بيانات مستخدمي "تويتر" عبر الإنترنت.. ماذا أظهر التحقيق؟

Lebanon 24
11-01-2023 | 15:04
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أشارت إدارة "تويتر" الى انها "على علم بتقارير تفيد ببيع بيانات مستخدمي المنصة عبر الإنترنت".


وكشفت انها "أجرت تحقيقاً شاملاً ولا يوجد ما يثبت وجود ضعف بأنظمة الحماية".
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تويتر

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