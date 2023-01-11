بيع بيانات مستخدمي "تويتر" عبر الإنترنت.. ماذا أظهر التحقيق؟

أشارت إدارة "تويتر" الى انها "على علم بتقارير تفيد ببيع بيانات مستخدمي المنصة عبر الإنترنت".





وكشفت انها "أجرت تحقيقاً شاملاً ولا يوجد ما يثبت وجود ضعف بأنظمة الحماية".

Advertisement