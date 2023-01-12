كشفت بعض مواقع الإنترنت أن تطبيقيات "زووم" و"إنستغرام" ستحصل على ميزات وتعديلات جديدة مميزة.

وسيوفر تطبيق Zoom لمكالمات الفيديو لمستخدميه رموزا تفاعلية جديدة لجعل المكالمات أكثر متعة، إذ يمكن للمتصلين أثناء المكالمة استبدال وجوههم بوجوه تفاعلية كوجه قطة أو أرنب أو ثعلب.

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وتشبه رموز Animojis الجديدة في Zoom رموز Memojis التفاعلية من آبل بعض الشيء، وستتوفر نسخ تطبيق Zoom مخصصة للعمل مع أنظمة أندرويد و iOS، و macOS و Windows.