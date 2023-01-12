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تكنولوجيا وعلوم

ميزات وتعديلات جديدة تظهر في "زووم" و"إنستغرام".. ما هي؟

Lebanon 24
12-01-2023 | 08:00
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كشفت بعض مواقع الإنترنت أن تطبيقيات "زووم" و"إنستغرام" ستحصل على ميزات وتعديلات جديدة مميزة.
 
وسيوفر تطبيق Zoom لمكالمات الفيديو لمستخدميه رموزا تفاعلية جديدة لجعل المكالمات أكثر متعة، إذ يمكن للمتصلين أثناء المكالمة استبدال وجوههم بوجوه تفاعلية كوجه قطة أو أرنب أو ثعلب.
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وتشبه رموز Animojis الجديدة في Zoom رموز Memojis التفاعلية من آبل بعض الشيء، وستتوفر نسخ تطبيق Zoom مخصصة للعمل مع أنظمة أندرويد و iOS، و macOS و Windows.
ميزات وتعديلات جديدة تظهر في Zoom و


وللاستفادة من الميزة الجديدة يجب على المستخدم استعمال نسخة التطبيق 5.10.0 أو النسخ الاحدث، وتسجيل الدخول إلى التطبيق، وأثناء المكالمة الفيديو يمكنه إيقاف الفيديو، ومن ثم اختيار الوجه التفاعلي الذي يريده.


وتبعا للمعلومات المتوفرة، فإن "إنستغرام" ستدخل تعديلات على تطبيقها المخصص للأجهزة المحمولة قريبا، إذ ستزيل علامة التبويب الخاصة بالتسوق (Shop) من شريط التطبيق الرئيسي أسفل الشاشة، وستحل محلها علامة (Reels) الخاصة بمقاطع الفيديو القصيرة، كما ستضاف إلى التطبيق بعض الميزات التي تساعد المستخدم على التحكم بواجهات الاستخدام بشكل يجعلها أكثر سلاسة في الاستعمال. (روسيا اليوم)
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