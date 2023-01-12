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تكنولوجيا وعلوم

إقتصاديّة في استهلاك الوقود... تعرفوا إلى سيارة "هيونداي" الجديدة

Lebanon 24
12-01-2023 | 11:00
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كشفت هيونداي عن سياراتها الجديدة التي صممتها لتكون مركبة شبابية أنيقة، وواحدة من أكثر السيارات اقتصادا في استهلاك الوقود.

وتتميز Grand i10 Nios الجديدة عن سيارات i10 السابقة بهيكل أجمل وأكثر انسيابية، وتصميم جديد كلّيا للواجهتين الأمامية والخلفية، ومصابيح وكشافات ضباب أنيقة تعمل بأحدث تقنيات LED.
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أما هيكلها فجاء بطول 3 أمتار و99 سنتيمترا، وحصلت السيارة على عجلات بمقاس 14 و15 إنشا، وجهّزت مؤخرة السقف فيها بجنح هوائي صغير لزيادة الثبات على السرعات العالية.

وداخليا زودت السيارة بواجهة قيادة أنيقة وعصرية مجهزة بلوحة عدادات متطورة، وشاشة لمسية لأنظمة المولتيميديا بمقاس 8 بوصات، وحصلت على منافذ USB Type-C لشحن الهواتف والأجهزة الذكية، وعلى نظام إضاءة داخلي مميز، و4 وسادات أمان هوائية لحماية الركاب أثناء الحوادث.

وزودتها هيونداي بحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات أمامية وخلفية، ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر، ونظام لمراقبة ضغط الهواء في الإطارات.

ولتكون سيارة اقتصادية في استهلاك الوقود ستعمل نماذجها بمحركات توربوديزل CRDi بسعة 1.2 ليتر وعزم 83 حصانا، ومحركات بنزين توربينية بسعة 1.1 ليتر وعزم 69 حصانا، كما ستجهّز بعلب سرعة ميكانيكية وأوتوماتيكية بـ 5 سرعات. (روسيا اليوم)

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