14
o
بيروت
14
o
طرابلس
3
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
9
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
4
o
بشري
14
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
بسيارة كهربائيّة... إليكم "Inception" الجديدة من "بيجو"
Lebanon 24
12-01-2023
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يوجد في الأسواق العالمية اليوم العديد من السيارات الكهربائية المتطورة والمميزة، لكن بيجو أرادت أن تترك بصمة خاصة في هذا المجال، وكشفت عن مركبة لم تطرح مثلها من قبل.
وأكثر ما يشد الانتباه في سيارة Inception الجديدة تصميمها الذي يجعلها مميزة عن جميع سيارات بيجو الحالية، إذ منحها المصممون طابع القوة من خلال شكل واجهتيها الأمامية والخلفية المنحنيتين وشكل فتحات الهواء والمصابيح المثبتة عليهما، ومن خلال عجلاتها الكبيرة والعريضة.
Advertisement
وحرص مصممو هذه السيارة على منح ركابها أكبر قدر من الراحة والشعور بالحرية، إذ زودوها بزجاج خارجي واسع من جميع الجوانب وصلت مساحته الإجمالية إلى 7.25 متر مربع، كما صمموا أبوابها لتفتح بجهات متعاكسة كما في سيارات رولز رويس الفاخرة.
وداخليا زوّدت هذه السيارة بمقاعد واسعة مخصصة لـ 4 ركاب، وخلت قمرتها من الأزرار التقليدية تماما، واستعيض عن الأزرار بشاشات لمسية، شاشة مثبتة على المقود، وشاشات مستديرة الشكل على واجهة القيادة، وشاشات قبالة كل مقعد من مقاعد الركاب.
وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن هذه السيارة ستحصل على نظام قيادة ذاتي يعمل بشكل مستقل تماما دون الحاجة للسائق، كما ستجهّز بمحركين كهربائيين بعزم كليّ يعادل 680 حصانا، وبطاريات تكفيها لقطع مسافة 800 كلم بالشحنة الواحدة. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
طلب منها قضاء ليلة معه فوافقت.. مشهد بين النجم السوري الشهير والممثلة اللبنانية يتصدر التراند (صور)
Lebanon 24
طلب منها قضاء ليلة معه فوافقت.. مشهد بين النجم السوري الشهير والممثلة اللبنانية يتصدر التراند (صور)
03:20 | 2023-01-12
12/01/2023 03:20:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم الفنان اللبناني: "بكّرتي كتير يا روح قلبي" (صورة)
Lebanon 24
الموت يُؤلم الفنان اللبناني: "بكّرتي كتير يا روح قلبي" (صورة)
08:20 | 2023-01-12
12/01/2023 08:20:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان جديد لمصرف لبنان... ماذا أعلن بشأن "صيرفة"؟
Lebanon 24
بيان جديد لمصرف لبنان... ماذا أعلن بشأن "صيرفة"؟
12:32 | 2023-01-12
12/01/2023 12:32:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أنباء عن سقوط قتلى... إنفجار يهزّ مركزاً تجاريّاً في اسطنبول (فيديو)
Lebanon 24
أنباء عن سقوط قتلى... إنفجار يهزّ مركزاً تجاريّاً في اسطنبول (فيديو)
09:47 | 2023-01-12
12/01/2023 09:47:48
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع كبير في دولار السوق الموازية.. إليكم التسعيرة مساءً
Lebanon 24
ارتفاع كبير في دولار السوق الموازية.. إليكم التسعيرة مساءً
14:00 | 2023-01-12
12/01/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
14:00 | 2023-01-12
هل تُضيف "آبل" شاشات تعمل باللمس لأجهزة كمبيوتر "ماك"؟
11:00 | 2023-01-12
إقتصاديّة في استهلاك الوقود... تعرفوا إلى سيارة "هيونداي" الجديدة
08:00 | 2023-01-12
ميزات وتعديلات جديدة تظهر في "زووم" و"إنستغرام".. ما هي؟
05:00 | 2023-01-12
اكتشاف ثقبين أسودين "يتوسعان" في وقت واحد
02:00 | 2023-01-12
يقدم للمدعى عليه اجابات مناسبة وفورية.. الروبوتات تقتحم عالم المحاماة!
23:00 | 2023-01-11
تسريبات... ما هي ميزات "iPhone 15" المنتظر؟
فيديو
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
Lebanon 24
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
05:00 | 2023-01-12
13/01/2023 02:27:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
23:15 | 2023-01-08
13/01/2023 02:27:23
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
05:00 | 2023-01-05
13/01/2023 02:27:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact