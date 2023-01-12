بسيارة كهربائيّة... إليكم "Inception" الجديدة من "بيجو"

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يوجد في الأسواق العالمية اليوم العديد من السيارات الكهربائية المتطورة والمميزة، لكن بيجو أرادت أن تترك بصمة خاصة في هذا المجال، وكشفت عن مركبة لم تطرح مثلها من قبل.وأكثر ما يشد الانتباه في سيارة Inception الجديدة تصميمها الذي يجعلها مميزة عن جميع سيارات بيجو الحالية، إذ منحها المصممون طابع القوة من خلال شكل واجهتيها الأمامية والخلفية المنحنيتين وشكل فتحات الهواء والمصابيح المثبتة عليهما، ومن خلال عجلاتها الكبيرة والعريضة.وحرص مصممو هذه السيارة على منح ركابها أكبر قدر من الراحة والشعور بالحرية، إذ زودوها بزجاج خارجي واسع من جميع الجوانب وصلت مساحته الإجمالية إلى 7.25 متر مربع، كما صمموا أبوابها لتفتح بجهات متعاكسة كما في سيارات رولز رويس الفاخرة.وداخليا زوّدت هذه السيارة بمقاعد واسعة مخصصة لـ 4 ركاب، وخلت قمرتها من الأزرار التقليدية تماما، واستعيض عن الأزرار بشاشات لمسية، شاشة مثبتة على المقود، وشاشات مستديرة الشكل على واجهة القيادة، وشاشات قبالة كل مقعد من مقاعد الركاب.وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن هذه السيارة ستحصل على نظام قيادة ذاتي يعمل بشكل مستقل تماما دون الحاجة للسائق، كما ستجهّز بمحركين كهربائيين بعزم كليّ يعادل 680 حصانا، وبطاريات تكفيها لقطع مسافة 800 كلم بالشحنة الواحدة. (روسيا اليوم)