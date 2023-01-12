هل تُضيف "آبل" شاشات تعمل باللمس لأجهزة كمبيوتر "ماك"؟

أفادت تقارير إعلامية بأن شركة "آبل" الأميركية العملاقة قد تضيف شاشات تعمل باللمس لأجهزة كمبيوتر "ماك" الخاصة بها.

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وقال تقرير لوكالة "بلومبيرغ" إن أول جهاز "ماك" بشاشة تعمل باللمس يمكن إطلاقه بحلول عام 2025 في إطار تحديث جهاز "ماك بوك برو"، الذي ينتجه عملاق التكنولوجيا الأميركي. (سكاي نيوز)