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تكنولوجيا وعلوم

هل تُضيف "آبل" شاشات تعمل باللمس لأجهزة كمبيوتر "ماك"؟

Lebanon 24
12-01-2023 | 14:00
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أفادت تقارير إعلامية بأن شركة "آبل" الأميركية العملاقة قد تضيف شاشات تعمل باللمس لأجهزة كمبيوتر "ماك" الخاصة بها.

وقال تقرير لوكالة "بلومبيرغ" إن أول جهاز "ماك" بشاشة تعمل باللمس يمكن إطلاقه بحلول عام 2025 في إطار تحديث جهاز "ماك بوك برو"، الذي ينتجه عملاق التكنولوجيا الأميركي. (سكاي نيوز)
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