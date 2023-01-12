ماذا عثر العلماء بالقرب من الأرض؟

نشرت العديد من المقالات في وقت واحد حول الثقوب الدودية "أنفاق في الزمكان"، والتي يمكن من خلالها نظريا الوصول إلى المجرات الأخرى وحتى الأكوان.

وأفاد العلماء أنهم تمكنوا لأول مرة من التعرف على منطقة في مجرتنا تبدو وكأنها ثقب دودي، وتبعد عنا فقط 1566 سنة ضوئية.

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وتم التعبير عن الفرضية القائلة بإمكانية وجود أنفاق في "بنية الزمكان"، مما يسمح بالسفر على الفور عبر مسافات شاسعة، والسفر في الزمن أو بين الأكوان المتوازية، في عام 1935 من قبل ألبرت أينشتاين وناثان روزين، ليقوم فيما بعد، الفيزيائي الأميركي جون أرشيبالد ويلر بصياغة مصطلح "الثقوب الدودية".