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تكنولوجيا وعلوم

ماذا عثر العلماء بالقرب من الأرض؟

Lebanon 24
12-01-2023 | 23:00
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نشرت العديد من المقالات في وقت واحد حول الثقوب الدودية "أنفاق في الزمكان"، والتي يمكن من خلالها نظريا الوصول إلى المجرات الأخرى وحتى الأكوان.
وأفاد العلماء أنهم تمكنوا لأول مرة من التعرف على منطقة في مجرتنا تبدو وكأنها ثقب دودي، وتبعد عنا فقط 1566 سنة ضوئية.
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وتم التعبير عن الفرضية القائلة بإمكانية وجود أنفاق في "بنية الزمكان"، مما يسمح بالسفر على الفور عبر مسافات شاسعة، والسفر في الزمن أو بين الأكوان المتوازية، في عام 1935 من قبل ألبرت أينشتاين وناثان روزين، ليقوم فيما بعد، الفيزيائي الأميركي جون أرشيبالد ويلر بصياغة مصطلح "الثقوب الدودية".
 
 
وأظهر العلماء أن الثقب الدودي يمكن اجتيازه عندما تتجاوز نسبة الشحنة الكلية إلى الكتلة الكلية بداخله الحد النظري المطبق على الثقوب السوداء. لكن تبين أن هذه الثقوب الدودية مجهرية، ولا يمكن لأي شخص المرور عبرها. (سبوتنيك)
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