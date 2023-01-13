Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

"أسترا تكنولوجي" تستحوذ على تطبيق المحادثات الصوتية "بوتيم"

Lebanon 24
13-01-2023 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1028293-638091936185697671.png
Doc-P-1028293-638091936185697671.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إستحوذت مجموعة "أسترا تكنولوجي"، مقرها الإمارات، على تطبيق المحادثات الصوتية "بوتيم" لتقترب من إنشاء تطبيق شامل لخدمات المستهلكين.

ولم تفصح ASTRA عن قيمة صفقة الاستحواذ لكنها أشارت إلى أن "بوتيم" يمتلك 90 مليون مستخدم و25 مليون مستخدم نشط شهريا.
Advertisement

ويقدم Botim الى جانب الاتصالات الصوتية والمرئية خدمات تحويل الأموال داخل الإمارات، وإعادة شحن الهاتف، وبالإضافة إلى سداد الفواتير محليًا ودوليًا.

كانت شركة "أسترا تكنولوجي"، قد جمعت في يوليو الماضي، 500 مليون دولار (1.8 مليار درهم) في جولة تمويل من مستثمرين استراتيجيين لم تكشف عنهم.

وستستخدم التمويل في جهودها لإطلاق منصة جديدة تستهدف إتاحة التواصل بسهولة بين الشركات والموردين والعملاء.
المصدر: العربية
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
05:00 | 2023-01-13
02:00 | 2023-01-13
23:00 | 2023-01-12
16:00 | 2023-01-12
14:00 | 2023-01-12
11:00 | 2023-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website