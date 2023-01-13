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تكنولوجيا وعلوم

ما سبب فشل إطلاق صاروخ "LauncherOne"؟

Lebanon 24
13-01-2023 | 23:00
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أعلنت شركة Virgin Orbit، أن خللا في المرحلة الثانية تسبب في فشل عملية إطلاق الصاروخ LauncherOne.


وجاء في البيان الذي نشرته الشركة، إن فشل إطلاق الصاروخ الذي كانت على متنه تسعة أقمار صناعية، حصل بسبب توقف محرك المرحلة الثانية عن العمل مبكرا على ارتفاع 180 كلم. (روسيا اليوم)
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