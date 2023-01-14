لماذا تحتوي سماعات إيربودز على فتحات تهوية؟

يمكن التعرف بسهولة على إيربودز من آبل بفضل تصميم جذعها المميز وفتحات التهوية من الخارج. فعلى مدار ثلاثة أجيال من تاريخ إيربودز، تلاعبت آبل بتصميم فتحة التهوية لتحسين أداء الصوت.

وغيرت فتحة التهوية أشكالها، لتوفير تجربة استماع مميزة للموسيقى. وتشير صفحة المنتج الرسمية لشركة آبل إلى أن هذه الفتحات تستخدم لمعادلة الضغط وتقديم تجربة ارتداء أكثر راحة وكذلك تلعب أيضاً دوراً مهماً في تحسين أفضل ميزات إيربودز، مثل وضع الشفافية وإلغاء الضوضاء النشط.

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تعمل فتحة التهوية في الواقع كقناة مهمة لتدفق الهواء من الخارج. مع إغلاق شبكة السماعة الرئيسية بإحكام من الخارج، تسمح الفتحات بحركة الهواء بين الداخل والخارج، بالإضافة إلى ذلك، فهي تساعد أيضاً في تجنب الشفط بعد أن تصبح سماعات الأذن ضيقة داخل قناة الأذن.

وإذا قمنا بتغطية فتحات التهوية على إيربودز، فسيبدو إخراج الموسيقى مختلفاً، خاصة داخل الترددات المنخفضة والمتوسطة للصوت.

ومن الضروري أن نحافظ على نظافة هذه السماعات لأن الكثير من الأشخاص لا يقومون بتنظيف سماعات الأذن الخاصة بهم كل يوم. وبمرور الوقت، يسد شمع الأذن والغبار والأوساخ فتحة التهوية، مما يقطع تدفق الهواء ويؤثر على إخراج الصوت، فضلاً عن كفاءة وضع الشفافية.