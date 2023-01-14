Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

تسريب الصور الرسمية لهواتف Galaxy S23 من سامسونغ

Lebanon 24
14-01-2023 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1028611-638092782324544765.jpg
Doc-P-1028611-638092782324544765.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشر موقع (Nieuwe Mobiel)، الجمعة، الصور الرسمية لهاتفي سامسونغ المرتقبين: غالاكسي إس 23 ألترا (Galaxy S23 Ultra)، وغالاكسي إس 23 بلس (Galaxy S23 Plus).

وتكشف الصور التي نشرها الموقع الهولندي عن كاميرات الهاتفين، وتصميمهما، والألوان التي سيأتيان بها. وهي تأتي بُعيد الصور التي سربها موقع (WinFuture) الألماني للهاتف الثالث في السلسلة: غالاكسي إس 23 (Galaxy S23).
Advertisement

وعلى غرار هاتف (Galaxy S23)، يبدو أن طرازي (Galaxy S23 Ultra) و (Galaxy S23 Plus) يتشاركان الإطار المعدني والتصميم الزجاجي الذي يبدو شبيهًا بهواتف آيفون الأحدث من آبل، وبعض الهواتف الذكية التي أُطلقت خلال المدة الماضية.
وبخلاف هواتف سلسلة (Galaxy S22)، فإن الهواتف الثلاثة المرتقبة في سلسلة (Galaxy S23) ستُتاح بأربعة ألوان، هي: الأسود، والأبيض، والأخضر، والوردي الفاتح.

وتكشف الصور الخاصة بهاتف (Galaxy S23 Ultra) المزود بالقلم الإلكتروني (S Pen) عن بعض الاختلافات عن الهاتفين الآخرين في السلسلة.

ووفقًا للصور المسربة، فإن ظهر الهاتف سيكون أكثر تسطحًا مقارنةً بهاتف (Galaxy S22 Ultra)، وهو يحوي 5 حساسات للكاميرات: 3 منها تحوي عدسات أكبر من الحساسين الآخرين، وهي تمتاز بحلقة تحيط بها.

ووفقًا للتسريبات، فإن هاتف (Galaxy S23 Ultra) سيمتاز بكاميرا خلفية رئيسية دقتها 200 ميغابكسل، وهي الأولى في هواتف غالاكسي من سامسونغ. ويُعتقد أيضًا أنه سيقدم وظائف محسنة للتركيز البؤري التلقائي وتثبيت الصورة مقارنة بهاتف العام الماضي.

يُشار إلى أن سامسونغ تعتزم الإعلان عن هواتف سلسلة (Galaxy S23) خلال حدث (Galaxy Unpacked) المقرر عقده في 1 فبراير المقبل.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
16:00 | 2023-01-14
14:00 | 2023-01-14
11:00 | 2023-01-14
08:00 | 2023-01-14
02:00 | 2023-01-14
23:00 | 2023-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website