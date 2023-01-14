ميزة جديدة من تويتر

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يعاني الكثير من مستخدمي تويتر من الفوضى في رؤية التغريدات، إذ يمكن أن ينتهي بهم الأمر إلى رؤية التغريدات التي لا يهتمون بها، ولكن بدءاً من اليوم، سيوفر تويتر ميزة جديدة تجعل المستخدمين يرون التغريدات التي يفضلونها.وفقاً لتغريدة نشرها فريق دعم تويتر، بدءاً من اليوم سيتمكن مستخدمو نظام "آي أو إس" من رؤية التغريدات الموصى بها لهم، أو التغريدات من الحسابات التي يتابعونها عبر خاصية "فور يو" الجديدة.وأوضح تويتر أنه استبدل علامتي التبويب: "الصفحة الرئيسية" و "أحدث" بـ "فور يو" أي "لكَ"، و "فولو" أي متابعة. و سيتم تثبيتهما في الجزء العلوي من المخطط الزمني الخاص بك حتى تتمكن من التبديل بينهما بسهولة.تأثير تيك توك