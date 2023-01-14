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تكنولوجيا وعلوم

إليكم موعد انفضال مركبة "بروغريس" عن المحطة الفضائية الدولية

Lebanon 24
14-01-2023 | 11:00
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أعلن رائد الفضاء الروسي، دميتري بيتيلين، عن الموعد الذي ستنفصل فيه مركبة الشحن Progress MS-20 عن المحطة الفضائية الدولية.

وفي مقابلة حول الموضوع قال بيتيلين: "باشر أعضاء الطاقم الروسي في المحطة الفضائية الدولية بإفراغ مركبة Progress MS-20 تحضيرا لفصلها عن المحطة وإرسالها نحو الأرض، والمركبة من المفترض أن تنفصل عن المحطة في 7 شباط القادم".
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وتبعا لرائد الفضاء فإن المركبة بعد انفصالها عن المحطة ستتجه نحو الأرض لتحترق بعض أجزائها في الغلاف الجوي لكوكبنا، أما الأجزاء غير المحترقة فستتابع طريقها نحو الجزء غير القابل للملاحة من المحيط الهادئ وتغرق هناك، وبعدها وفي 9 شباط ستطلق روسيا مركبة الشحن Progress MS-22 نحو المحطة الفضائية الدولية. (روسيا اليوم) 
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