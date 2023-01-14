شركة "OpenAI‏" تستقطب اهتماماً واسعاً في قطاع التكنولوجيا.. هذا ما ترغب به

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تثير شركة "OpenAI‏" الأميركية الناشئة، القائمة على روبوت المحادثة "ChatGPT" ونظام "DALL·E 2" الذي يحول الجمل المكتوبة إلى صور، اهتماماً كبيراً في قطاع التكنولوجيا، لكنّ نموذجها المالي لا يزال غير واضح المعالم.وبعد استثمار مليار دولار في هذه الشركة المتخصصة في أدوات الذكاء الاصطناعي، باتت "مايكروسوفت" على وشك ضخ مبلغ أكبر 10 أضعاف كجزء من حملة لحشد الأموال، على ما كشف موقع "Semaphore". وفي حال تمت الصفقة، قد يصل تقييم "OpenAI‏" إلى مبلغ قدرة 29 ملياراً.يقول دان آيفز من شركة "Wedbush Securities"، إنه نظراً إلى أن "ChatGPT" من أكثر تقنيات الذكاء الاصطناعي إبداعاً "فمن الواضح أن مايكروسوفت حازمة في هذا المجال، ولا تنوي التخلف عن استثمار قد يغير قواعد اللعبة في مجال الذكاء الاصطناعي".وأدمجت شركة تكنولوجيا المعلومات العملاقة، التي لا تخفي طموحاتها في مجال الذكاء الاصطناعي، "DALL·E 2" في العديد من تطبيقاتها، وترغب إضافة "ChatGPT" إلى محرك بحث "Bing" الخاص بها، لتعزز موقعها في المنافسة مع محرك "غوغلل"، بحسب ما أوردته "بلومبرغ".