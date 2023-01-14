قائمة الولايات الأميركية التي تحظر تيك توك تتزايد

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انضمت ولايتا ويسكونسن ونورث كارولينا إلى ما لا يقل عن 22 ولاية أميركية أخرى في حظر تطبيق تيك توك على الأجهزة المملوكة للدولة، بما في ذلك ميسيسيبي وإنديانا ولويزيانا وساوث داكوتا، حسبما أفادت به وكالة "أسوشييتد برس".وقالت الوكالة في تقرير، إنه على الرغم من أن ثلثي المراهقين الأميركيين يستخدمون تيك توك الذي أصبح ثاني أكثر التطبيقات استخداماً في العالم، فإنه لطالما كانت هناك مخاوف لدى الحزبين الرئيسيين في واشنطن (الديمقراطي والجمهوري) من أن تستخدم بكين سلطاتها القانونية والتنظيمية للاستيلاء على بيانات المستخدمين الأميركيين أو استخدام التطبيق لمحاولة الترويج للروايات المؤيدة للصين أو المعلومات المضللة.وأشار حاكم ولاية ويسكونسن الديمقراطي توني إيفرز إلى "مخاوف بشأن الخصوصية والسلامة والأمن"، وذلك بعد إجراء مشاورات مع مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" ومسؤولي إدارة الطوارئ.وسيتم تنفيذ الأمر الذي أصدره إيفرز على معظم الوكالات الحكومية، مع بعض الاستثناءات مثل المحققين الجنائيين الذين ربما يستخدمون التطبيق لتتبع أشخاص معينين.كما سيتم إعفاء "جامعة ويسكونسن" التي تضم 40 ألف موظف من القرار، لكن متحدثاً باسم الجامعة قال إنه على الرغم من الإعفاء، فإنه يتم إجراء مراجعة الأمر، مشيراً إلى أن هناك اتجاهاً لوضع قيود على استخدام التطبيق من أجل الحماية من مخاطر الأمن السيبراني الخطيرة.كما حظر كل من إيفرز وحاكم ولاية نورث كارولينا روي كوبر استخدام تطبيق "وي تشات" الصيني للمراسلة على أجهزة الدولة أيضاً.ويقول كوبر: "من المهم بالنسبة لنا حماية تكنولوجيا المعلومات الحكومية من الدول الأجنبية التي شاركت بنشاط في الهجمات الإلكترونية ضد الولايات المتحدة".وحذر كل من مكتب التحقيقات الفيدرالي ولجنة الاتصالات الفيدرالية من أنه يمكن مشاركة بيانات مستخدمي التطبيق من قبل الشركة الصينية المالكة مع "الحكومة الاستبدادية" في الصين.كما يشعر المسؤولون الأميركيون بالقلق أيضاً من أن الحكومة في بكين قد تستخدم التطبيق لدفع الروايات المؤيدة لها أو المعلومات المضللة.