هاتف Asus المنافس لهواتف آيفون الحديثة.. ما هي مواصفاته؟

طرحت Asus جهاز Zenfone 9 الذي وصفه الكثيرون بأنه من بين أقوى المنافسين لهواتف آيفون الحديثة.



ويتميز الهاتف بهيكل مصنوع من اجود المواد، مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، أبعاده (146.5/68.1/9.1) ملم، وزنه 169 غ، ما يجعله مريحا للاستخدام والحمل باليد.

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وحصل الجهاز على شاشة Super AMOLED بمقاس 5.9 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، معدل سطوعها 445 شموعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات +HDR10 لتوفير دقة عالية في عرض الصور والفيديوهات.