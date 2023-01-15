Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

خطة جديدة لوكالة الفضاء الأميركية "ناسا".. ما هي؟

Lebanon 24
15-01-2023 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1028925-638093675942219490.jpg
Doc-P-1028925-638093675942219490.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" عن خطة جديدة لبناء خليفة لتلسكوب "جيمس ويب" الفضائي، ستكون مهمته الرئيسية البحث عن عوالم صالحة للسكن في الفضاء.

وأوضحت "ناسا" في أحدث اجتماع للجمعية الفلكية الأميركية، الأسبوع الماضي، إن خطة تطوير التلسكوب القادم تقوم على هدف جعله مناسبا للبحث عن علامات الحياة على الكواكب الخارجية الصالحة للسكن في الفضاء الخارجي.
Advertisement
 

وبحسب موقع "سبيس" المتخصص بأخبار الفضاء، فإن المرصد الجديد سيدعم جهاز تصوير فائق القوة، لتمكين العلماء من دراسة الأجسام الفضائية وسلوكياتها على اختلاف أحجامها.

وقال مدير قسم الفيزياء الفلكية في "ناسا" مارك كلامبين، إن الوكالة ستعمل على المشروع بناءً على التكنولوجيا السابقة المستخدمة في تلسكوب "نانسي غريس رومان" وكذلك "جيمس ويب".

وستصل قدرات الرصد بالتلسكوب الجديد إلى نقطة تُعرف باسم L2، أو نقطة لاغرانج الثانية، على بعد مليون ميل من الأرض ومقابل الشمس.

وحول مهام التلسكوب قال كلامبين: "سيمنحنا مرونة كبيرة، وسيكون بمقدورنا إطالة عمر مهمته".

جدير بالذكر أن التلسكوب الجديد يندرج ضمن مشروع "ناسا" المعروف باسم "المراصد الكبرى"، والرامي لمعرفة فرص وجود حياة خارج الأرض. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
14:00 | 2023-01-15
11:00 | 2023-01-15
10:27 | 2023-01-15
05:00 | 2023-01-15
02:00 | 2023-01-15
23:00 | 2023-01-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website