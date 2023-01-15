14
o
بيروت
14
o
طرابلس
3
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
9
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
4
o
بشري
14
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
"تويتر" تستوحي من "تيك توك".. هذا جديد المنصّة
Lebanon 24
15-01-2023
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت منصة "تويتر" عن جلب علامة التبويب الجديدة (For You)، التي أُطلقت الثلاثاء الماضي لهواتف "آيفون" وحواسيب آيباد اللوحية، إلى متصفحات الويب على أجهزة سطح المكتب.
وتأتي علامة التبويب الجديدة، والتي يبدو أن "تويتر" استوحت اسمها من خدمة مقاطع الفيديو القصيرة الشهيرة "تيك توك"، لتحل محل علامة التبويب السابقة، "الرئيسية" (Home)، التي تعرض التغريدات حسب خوارزمية "تويتر" التي تجمع بين التغريدات من المتابعين والحسابات التي تعتقد تويتر أن المستخدم قد يكون مهتما بها، بحسب موقع البوابة العربية للأخبار التقنية.
Advertisement
ولا يزال بإمكان المستخدمين الوصول إلى التغريدات المرتبة حسب التسلسل الزمني العكسي من الأحدث إلى الأقدم من الأشخاص الذين يتابعهم المستخدمون في علامة التبويب الجديدة Following، التي كان اسمها سابقاً Latest.
وبالنسبة إلى بعضهم، يُعدّ هذا التغيير الآن مزعجاً بدرجة كبرى نظراً إلى أن تطبيقات تويتر الرئيسية التابعة لجهات خارجية قد توقفت أمس عن العمل، مما يجعل لجوء المستخدمين الذين لا يفضلون ميزات تويتر على منصتها الرئيسية، أمرًا غير ممكن، بحسب الموقع.
المصدر: العربية نت
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إنخفاضٌ في سعر الدولار.. إليكم كم أصبح مساء اليوم!
Lebanon 24
إنخفاضٌ في سعر الدولار.. إليكم كم أصبح مساء اليوم!
15:50 | 2023-01-14
14/01/2023 03:50:24
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن مقتل الشابّة "جويا" في معراب.. ماذا عُثر بحوزتها؟
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن مقتل الشابّة "جويا" في معراب.. ماذا عُثر بحوزتها؟
08:10 | 2023-01-15
15/01/2023 08:10:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن التغذية الكهربائيّة.. ماذا يجري الآن؟
Lebanon 24
بشأن التغذية الكهربائيّة.. ماذا يجري الآن؟
07:00 | 2023-01-15
15/01/2023 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يواصل الارتفاع.. اليكم التسعيرة المتداولة عصراً
Lebanon 24
الدولار يواصل الارتفاع.. اليكم التسعيرة المتداولة عصراً
09:42 | 2023-01-15
15/01/2023 09:42:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت عارية في السرير.. ميريام كلينك تعود بكليب جديد والجمهور يُهاجمها (فيديو)
Lebanon 24
ظهرت عارية في السرير.. ميريام كلينك تعود بكليب جديد والجمهور يُهاجمها (فيديو)
04:17 | 2023-01-15
15/01/2023 04:17:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
14:00 | 2023-01-15
المنافسة مستمرّة.. "غوغل" تطلق خاصية جديدة!
10:27 | 2023-01-15
إبتكار غير مألوف للاكتئاب.. شريحة تزرع في الدماغ وتحسّن المزاج!
08:00 | 2023-01-15
خطة جديدة لوكالة الفضاء الأميركية "ناسا".. ما هي؟
05:00 | 2023-01-15
هاتف Asus المنافس لهواتف آيفون الحديثة.. ما هي مواصفاته؟
02:00 | 2023-01-15
السفر عبر الزمن: هل يمكننا العودة إلى الماضي؟
23:00 | 2023-01-14
قائمة الولايات الأميركية التي تحظر تيك توك تتزايد
فيديو
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
Lebanon 24
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
05:00 | 2023-01-12
15/01/2023 21:39:12
Lebanon 24
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
23:15 | 2023-01-08
15/01/2023 21:39:12
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
05:00 | 2023-01-05
15/01/2023 21:39:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact