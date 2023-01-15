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تكنولوجيا وعلوم

المنافسة مستمرّة.. "غوغل" تطلق خاصية جديدة!

Lebanon 24
15-01-2023 | 14:00
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كشفت شركة "غوغل" النقاب عن خاصية جديدة في نظام تشغيل الأجهزة الذكية "أندرويد" تسهّل الربط بين الأجهزة الذكية العديدة التي تعمل بنظام "أندرويد" لدى كل مستخدم، مثل الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي والسماعات اللاسلكية والأجهزة المنزلية الذكية.
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وأفاد موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا بأن هذه أحدث محاولة من جانب "غوغل" لمنافسة نظام التشغيل "آي.أو.إس" الذي تنتجه شركة "أبل" ويحتوي على هذه الخاصية.


وأشار الى أن سهولة الربط بين مختلف أجهزة "أبل" الذكية جعلتها ثاني أكبر شركة لإنتاج الهواتف الذكية في العالم وأكبر منتج للساعات الذكية والسماعات الذكية اللاسكلية إيربود.


وأطلقت "غوغل" على الخاصية الجديدة اسم "ميديا نوتيفيكشن" (تنبيهات الوسائط) وتعتبر أحدث محاولة من جانب الشركة الأميركية لتأكيد أنه لا يشترط أن تكون الأجهزة الذكية المختلفة من إنتاج شركة واحدة، حتى يمكن ربطها ببعض للعمل معاً. 


وتسعى "غوغل" للوصول إلى هذا الهدف منذ سنوات، من خلال طرح خصائص مثل "فون هب" و"نيبرباي شير" و"فاست بير". 


ومن المقرر أن تكون منصتا الموسيقى "سوبتيفاي" و"يوتيوب ميوزيك" أول تطبيقات متوافقة مع خاصية ميديا نوتيفيكيشن. 


كما تتعاون "غوغل" مع سبوتيفاي لكي تتيح إمكانية تشغيل الملفات بين أجهزة "سبوتيفاي كونكت" في الخلفية مع برنامج تشغيل الملفات الصوتية في نظام التشغيل "أندرويد 13"، في خطوة جديدة تستهدف تحسين الربط بين أجهزة "أندرويد" المختلفة.
المصدر: 24.ae
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