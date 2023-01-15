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تكنولوجيا وعلوم
أكبر مخاطر استخدام أجهزة التتبع.. وهكذا يمكنك الإفلات؟
Lebanon 24
15-01-2023
|
23:00
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إذا اكتشفت معك جهاز وضع علامات Bluetooth غير معروف، فهناك طرق لتعطيل الجهاز حتى لا يتمكن من تتبع موقعك.
باستخدام AirTags ، يمكن لمستخدمي الهواتف الذكية التي تدعم تقنية NFC و iPhone تعطيل الجهاز عن طريق تثبيت الجزء العلوي من هواتفهم بجوار الجانب الأبيض من AirTag. سيؤدي هذا إلى توجيه إشعار ينقل المستخدمين إلى الرقم التسلسلي لـ AirTag ، ويمكنهم بعد ذلك الوصول إلى الإرشادات لتعطيل الجهاز.
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الاحتيال الإلكتروني لا يحترم البيروقراطية
يمكن استخدام هذه الوظيفة للعثور على AirTag المفقودة ببراءة والعودة إلى المالك إذا كان قد ضبط الجهاز على Lost Mode ، أو لتعطيل AirTag غير المرغوب فيه.
تقدم Apple إرشادات خطوة بخطوة على موقعها على الويب.
يمكن إزالة جميع بطاريات AirTags ، وهذا ليس هو الحال بالنسبة لجميع الأجهزة التي تدعم Tile و Tile. إذا كان من الممكن إزالة البطارية ، فهذه طريقة بسيطة لتعطيل الجهاز. بالنسبة لإصدارات أجهزة Tile التي تعمل ببطاريات غير قابلة للاستبدال، توصي الشركة بلف الجهاز بعدة طبقات من الرقائق المعدنية أو وضعها في كيس إلكتروني لحجب الإشارات.
بينما قد يغري المستخدم بإتلاف علامة غير مرغوب فيها ، خاصةً إذا كان لا يمكن إزالة البطارية، فهذه ليست أفضل فكرة.
يمكنك دائمًا أخذ مطرقة وتدمير الشيء، أو وضعه في القمامة وإرساله إلى مكب النفايات، ولكن من وجهة نظر إثباتية، إذا كنت تريد تطبيق القانون، فإن طمس الجهاز يعني أنه قد لا يكون لديك الرقم التسلسلي.
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