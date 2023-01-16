14
o
بيروت
14
o
طرابلس
3
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
9
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
4
o
بشري
14
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
إقتصاديّة في استهلاك البنزين... تعرفوا إلى سيارة "ميتسوبيشي" الجديدة
Lebanon 24
16-01-2023
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت ميتسوبيشي عن سيارة Delica Mini التي صممت لتكون سيارة عائلية مريحة ومناسبة لمحبي السفر واقتصادية في استهلاك الوقود بنفس الوقت.
وحصلت السيارة الجديدة على هيكل ميني فان معدّل عن هياكل سيارت Delica السابقة، لكنّها تميّزت بتصميم أكثر عصرية، وبمصابيح تعمل بأحدث تقنيات LED، وبعجلات (165/60 R15)، وأتى هيكلها بطول 3 أمتار و39 سنتيمترا، بعرض 147 سم، وارتفاع 183 سم.
Advertisement
وحصلت السيارة على أنظمة تعليق خاصة تجعلها قادرة على اجتياز الطرق الوعرة بسهولة، وزود سقفها بملحقات خاصة لنقل الأمتعة والحقائب الكبيرة، كما زوّدت بجنح هوائي صغير على مؤخرة الهيكل لزيادة الثبات على السرعات العالية.
وصممت قمرة هذه السيارة لتوفير أكبر قدر من الراحة للركاب، إذ حصلت على مقاعد مريحة وواسعة مجهزة بأنظمة تدفئة وأنظمة كهربائية للتحكم بوضعياتها، كما جهّزت السيارة بمنافذ USB متنوعة لشحن الهواتف والأجهزة الإلكترونية، وحصلت واجهة القيادة على أنظمة مولتيميديا متطورة، وعلى شاشة لمسية.
ولتكون اقتصادية في استهلاك الوقود جهّزت هذه السيارة بمحركات بسعة 660 سي سي بعزم 52 حصانا، ودعمت هذه المحركات بمحرك كهربائي يولد عزما يعادل 64 حصانا، أما أسعار نسخ هذه المركبة فستتراوح ما بين 14000 و17500 دولار. (روسيا اليوم)
Advertisement
الأكثر قراءة
حُسم الموعد.. في هذا اليوم سيُصبح دولار المصارف 15 ألف ليرة
Lebanon 24
حُسم الموعد.. في هذا اليوم سيُصبح دولار المصارف 15 ألف ليرة
13:22 | 2023-01-15
15/01/2023 01:22:04
Lebanon 24
Lebanon 24
إضراب شامل.. "لا عمل" في الدوائر الرسمية اعتباراً من هذا التاريخ
Lebanon 24
إضراب شامل.. "لا عمل" في الدوائر الرسمية اعتباراً من هذا التاريخ
15:43 | 2023-01-15
15/01/2023 03:43:39
Lebanon 24
Lebanon 24
مؤخراً.. هذا ما قام به "صرّافو الدولار"
Lebanon 24
مؤخراً.. هذا ما قام به "صرّافو الدولار"
15:11 | 2023-01-15
15/01/2023 03:11:01
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة على طريق الجنوب.. ماذا حصل مساء اليوم؟
Lebanon 24
مأساة على طريق الجنوب.. ماذا حصل مساء اليوم؟
11:50 | 2023-01-15
15/01/2023 11:50:11
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا سيفعل مصرف لبنان اليوم؟
Lebanon 24
ماذا سيفعل مصرف لبنان اليوم؟
03:45 | 2023-01-16
16/01/2023 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
08:00 | 2023-01-16
هل السفر عبر الزمن ممكن؟
05:00 | 2023-01-16
برنامج للذكاء الاصطناعي يثير الجدل حول تأثيره في التلاميذ
02:00 | 2023-01-16
عدد من مؤسسي "تويتر" ينتقلون إلى "ماستودون" بعد استحواذ ماسك
23:00 | 2023-01-15
أكبر مخاطر استخدام أجهزة التتبع.. وهكذا يمكنك الإفلات؟
16:00 | 2023-01-15
مفاجأة "هواتف التسعينيات".. لماذا باتت الطراز المفضل لجيل ما بعد الألفية؟
14:00 | 2023-01-15
المنافسة مستمرّة.. "غوغل" تطلق خاصية جديدة!
فيديو
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
Lebanon 24
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
05:00 | 2023-01-12
16/01/2023 18:28:36
Lebanon 24
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
23:15 | 2023-01-08
16/01/2023 18:28:36
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
05:00 | 2023-01-05
16/01/2023 18:28:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact