ميزة جديدة: يمكنك الآن البحث داخل مقاطع "يوتيوب".. كيف؟

تختبر شركة "غوغل" ميزة جديدة، تتيح للمستخدمين إمكانية البحث داخل مقاطع فيديو "يوتيوب" من تطبيق البحث الخاص بها.
فوفق تلك الميزة الجديدة، حين يجري المستخدم عملية بحث، ويكون من ضمن النتائج التي يحصل عليها مقاطع فيديو، سيكون بإمكانه النقر على زر "البحث في الفيديو"، والذي سيسمح له بكتابة الكلمة أو العبارة التي يبحث عنها، لمعرفة ما إذا كانت موجودة في النص المنسوخ من الفيديو.
وإذا كانت العبارة ضمن النص، فسيتمكن المستخدم من رؤية أين توجد في مقطع الفيديو، ثم النقر على الطابع الزمني الخاص بها ليتم نقله مباشرةً إلى هذه العبارة.
وبينت غوغل أنّ اختباراتها تتضمن خدمات الترجمة والدبلجة، وبالأخذ في الحسبان أنّ لموقع يوتيوب القدرة على النسخ التلقائي وترجمة المحتوى، فقد يسعى الموقع مستقبلًا إلى تحويل النص المترجم إلى كلام مُضمن في الفيديو.
وقال استشاري الإعلام الرقمي والتسويق الإلكتروني، محمد الحارثي لـ سكاي نيوز إن "اختبار (غوغل) لتلك الميزة الجديدة، يأتي من خلفية أن البيان الأكثر بحثًا وتداولًا على الإنترنت في السنوات الأخيرة مرئي، وفيه تتربع مقاطع الفيديو على العرش، ومن ثم أرادات الشركة العملاقة احتواء هذا النمو، وإتاحة البحث داخل مقاطع الفيديو".
وأتاحت الخاصية الجديدة امكانية التعرف على الكلمات الدالة داخل مقاطع الفيديو، والتي تتكون من صوت وصورة، أصبح لديه القدرة على تميزهم، وترشيح محتواهم للباحث.
ويضرب الحارثي، مثالًا، ويقول إنه "في حال بحثت داخل غوغل بعبارة: طائرة بدون طيار، فأنه يظهر لك الأخبار التي تحوي كلمات تلك العبارة، أو الصور التي تم نشرها مع تلك الكلمات، لكن الجديد هو أن الباحثين على غوغل سيكونون على موعد مع ترشيح الفيديوهات التي تحوي مثل تلك الكلمات". (سكاي نيوز)