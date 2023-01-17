اليكم أبرز الأجهزة الإلكترونية المنتظرة هذا العام!

من المتوقع هذا العام ظهور مجموعة واسعة من الأجهزة التي ستحدث نقلة نوعية في عالم الإلكترونيات.

ومن بين أبرز الأجهزة المحمولة التي يفترض أن تظهر العام الجاري ستكون هواتف "iPhone 15"، والتي يفترض أن منها عدة نماذج.

Advertisement

ويفترض تحصل الأجهزة الجديدة على شاشات Liquid Retina XDR mini-LED بمقاسات تتراوح ما بين 6.1 و6.7 بوصة، وأن تزوّد بمعالجات Apple A17 Bionic الحديثة، وذواكر داخلية تتراوح سعتها ما بين 256 غيابايت و2 تيرابايت.