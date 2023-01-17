تطوير قمر لاستشعار الأرض عن بعد

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أعلنت الأكاديمية الوطنية للعلوم في بيلاروسيا أنها تعمل مع روسيا لإطلاق قمر جديد لاستشعار الأرض عن بعد.وحول الموضوع قال مدير مؤسسة نظم المعلومات الجغرافية التابعة للأكاديمية الوطنية للعلوم في بيلاروسيا، سيرغي زولوتوي: "من المقرر إطلاق القمر الصناعي الروسي البيلاروسي لاستشعار الأرض عن بعد عام 2028".وأضاف: "توجد خطط لتسريع موعد إطلاق القمر المذكور، لكن الأمر يعتمد على شراء المكونات المطلوبة للمشروع، 90% من المكونات التي صنعها منها القمر هي مكونات محليّة". (روسيا اليوم)