أكبر طائرة تُحطّم رقما قياسيا في اختبار طيران

أكملت أكبر طائرة في العالم "ستراتولونش"، رحلة تجريبية حطمت خلالها رقما قياسيا، حيث ظلت محلقة لمدة 6 ساعات فوق صحراء موهافي في كاليفورنيا.



ويبلغ طول جناحي الطائرة العملاقة 117 مترا، أي أطول من ملعب كرة القدم الأميركية.

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و تتمتع بـ6 محركات بوينغ 747، وهي غريبة الشكل إذ تتمتع بهيكلين، وتبلغ سرعتها القصوى خلال الطيران 340 كيلومترا في الساعة.

ويمكنها أن تحلق على ارتفاع يصل إلى 5182 مترا، وقادرة على حمل حمولة تصل إلى 220 طنا.

ويجري اختبار الطائرة لتستخدم كمنصة إطلاق للأنظمة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت. (سكاي نيوز)