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تكنولوجيا وعلوم

هل تنبأت لعبة فيديو قديمة بالصراع في أوكرانيا؟ (فيديو)

Lebanon 24
17-01-2023 | 23:00
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل مصور من التسعينيات لأحد برامج ألعاب الفيديو لمحاكاة الدبابة "أبرامز إم-1"، والتي تدور أحداثها في أوكرانيا.

وفي التسجيل يدعو مقدم البرنامج لمشاهدة اللعبة الجديدة بعنوان M-1 Abrams Battle Tank، حيث تهدف اللعبة إلى "حماية العاصمة كييف من الجيش الروسي بعد انضمام أوكرانيا إلى الناتو". ويبدو في التسجيل شرح للعبة: "إحدى المهام التي يجب عليك القيام بها في أوكرانيا المستقلة. ووفقا لرؤية مبتكر اللعبة، ستنضم أوكرانيا قريبا إلى الناتو لتقوم القوات الروسية بمهاجمتها على الفور. وهنا تأتي الدبابة أبرامز للمساعدة. وخلال المهمة، سوف يقوم اللاعب بالدفاع عن مدينة كييف، عاصمة روسيا القديمة من الغزاة الروس. حيث تحمل اللعبة نزعة دعائية – نراكم في كييف أيها الرفاق". (روسيا اليوم)
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