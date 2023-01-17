مع بدء العام الجديد.. "واتساب" يوقف دعم عشرات الأنواع من الهواتف

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أنهى تطبيق التواصل الفوري "واتساب"، دعم العشرات من أنواع الهواتف الذكية، مع بدء العام الجديد 2023.ومع أن نبأ وقف دعم "واتساب" لبعض الهواتف الذكية كان معروفا في هذا التوقيت، لكن الذي لم يكن معروفا هو عددها الذي بلغ 49 نوعا، وفق ما ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية، الثلاثاء.وتشمل القائمة نوعين من هواتف "آيفون"، وهما "آيفون 5" و"آيفون 5 سي"، وعدة أنواع من "سامسونغ" و"أل جي" وغيرها. (سكاي نيوز عربية)