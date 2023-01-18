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تكنولوجيا وعلوم
اختراق وسرقة 415 مليون دولار من العملات المشفرة لدى بورصة FTX
Lebanon 24
18-01-2023
|
05:00
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أعلنت شركة FTX الأميركية للعملات المشفرة المفلسة أنه تم اختراق وسرقة 415 مليون دولار من العملات المشفرة من حسابات البورصة.
وقالت وسائل إعلام أميركية إنه تم "سرقة ما قيمته 415 مليون دولار من العملات المشفرة من حسابات البورصة، وهو ما يمثل جزءا كبيرا من الأصول المحددة التي تحاول الشركة استردادها".
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وأكدت الشركة أن إجمالي الأصول السائلة المحددة للاسترداد تقدر بنحو 5.5 مليار دولار.
يُذكر أن شركة FTX تقدمت بطلب الإفلاس بعد موجة من السحوبات التي شلت عمل البورصة.
ومنذ أيام، ذكر محامو منصة FTX المنهارة للعملات المشفرة أنه تم العثور على أصول نقدية وسائلة تابعة للشركة بقيمة 5 مليارات دولار كما بالإمكان بيع أصول واستثمارات تصل قيمتها الدفترية لأكثر من 4.6 مليار دولار.
وأضاف المحامون في جلسة لمحكمة الإفلاس أن هذه الأصول لا تتضمن مبلغ 425 مليون دولار تحتفظ بها السلطات في جزر البهاماس.
المصدر: العربية
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