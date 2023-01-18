في هذا التاريخ... "سامسونغ" ستُعلن رسميًا عن هواتف "Galaxy S23"

Advertisement

أعلنت شركة "سامسونغ" رسميًا أن حدث "Galaxy Unpacked 2023" سيُعقد يوم الأربعاء 1 شباط، للاعلان عن سلسلة هواتف "Galaxy S23" التي ستتنافس مع هواتف آيفون 15 القادمة من "آبل"، وهواتف "غوغل بكسل" المنتظرة.ولم تقدم "سامسونغ" أي تفاصيل حول ما قد تقدمه في الحدث هذا العام، ولكن من المتوقع أن تكون سلسلة هواتف "Galaxy S23" هي محور الحدث. (العربية)