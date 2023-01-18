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تكنولوجيا وعلوم

في هذا التاريخ... "سامسونغ" ستُعلن رسميًا عن هواتف "Galaxy S23"

Lebanon 24
18-01-2023 | 11:00
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أعلنت شركة "سامسونغ" رسميًا أن حدث "Galaxy Unpacked 2023" سيُعقد يوم الأربعاء 1 شباط، للاعلان عن سلسلة هواتف "Galaxy S23" التي ستتنافس مع هواتف آيفون 15 القادمة من "آبل"، وهواتف "غوغل بكسل" المنتظرة.
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ولم تقدم "سامسونغ" أي تفاصيل حول ما قد تقدمه في الحدث هذا العام، ولكن من المتوقع أن تكون سلسلة هواتف "Galaxy S23" هي محور الحدث. (العربية)

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