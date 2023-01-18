"أبل" تفاجئ جمهورها بجهاز "أسرع من أي وقت مضى"... ما هو؟

أزاحت شركة "أبل"، الستار عن أجهزة "ماك بوك" تعمل برقائق المعالجات الجديدة الأسرع "إم 2 برو" و"إم 2 ماكس"، في طرح مفاجئ قبل أسابيع من الموعد المعتاد لعملاق التكنولوجيا.



ويأتي طرح أجهزة الكمبيوتر الشخصي الجديدة التي تستخدم أحدث إصدارات "آبل" من رقائق "إم 2"، التي طرحتها لأول مرة العام الماضي، بناء على قرار اتخذته الشركة عام 2020 باستخدام أشباه موصلات من تصميمها، بعد الاعتماد على تكنولوجيا "إنتل" لمدة 15 عاما. (سكاي نيوز)

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