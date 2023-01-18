Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

أفضل الأوقات.. تعرف لمفتاح النشر على مواقع التواصل الاجتماعي

Lebanon 24
18-01-2023 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1029993-638096627925590801.jpg
Doc-P-1029993-638096627925590801.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يهتم كل من الشركات والأفراد بمعرفة أفضل أوقات لنشر المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، لذلك تلقى الإحصاءات المتعلقة بسياسة النشر رواجا واهتماما كبيرا.

وتعتبر الدراسات توقيت النشر من سبل التسويق الناجحة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
Advertisement

وبصرف النظر عن مدى أهمية المنشور من نص أو صورة، فإذا لم يتم نشره في الوقت المناسب، فلن يمنح المستخدم النتائج المرجوة.

ووفق دراسة أجرتها شركة بريطانية، فإن أيام الاثنين والأربعاء والجمعة، هي أفضل أيام النشر في غالبية منصات التواصل الاجتماعي.

كما أن الساعة السابعة صباحا، والثالثة مساء والساعة السابعة مساء، من أفضل توقيتات النشر.
 
وتشير الدراسة نفسها إلى أن صباح الأربعاء والخميس والجمعة هو الوقت المثالي لنشر المحتوى على منصتي "انستغرام" و"تويتر".

بينما أفضل وقت للنشر على منصة "تيك توك" هو أيام الاثنين والثلاثاء والجمعة في العاشرة صباحا والثامنة مساء.

ويختلف الأمر قليلا لدى منصة "لينكد إن" التي تقترح الدراسة الاعتماد عليها في أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، في التاسعة صباحا والثانية عشر مساء. (سكاي نيوز عربية) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:05 | 2023-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2023-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:59 | 2023-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:35 | 2023-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
23:00 | 2023-01-18
14:00 | 2023-01-18
11:00 | 2023-01-18
08:00 | 2023-01-18
07:00 | 2023-01-18
05:00 | 2023-01-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website