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تكنولوجيا وعلوم
أفضل الأوقات.. تعرف لمفتاح النشر على مواقع التواصل الاجتماعي
Lebanon 24
18-01-2023
|
16:00
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يهتم كل من الشركات والأفراد بمعرفة أفضل أوقات لنشر المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، لذلك تلقى الإحصاءات المتعلقة بسياسة النشر رواجا واهتماما كبيرا.
وتعتبر الدراسات توقيت النشر من سبل التسويق الناجحة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
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وبصرف النظر عن مدى أهمية المنشور من نص أو صورة، فإذا لم يتم نشره في الوقت المناسب، فلن يمنح المستخدم النتائج المرجوة.
ووفق دراسة أجرتها شركة بريطانية، فإن أيام الاثنين والأربعاء والجمعة، هي أفضل أيام النشر في غالبية منصات التواصل الاجتماعي.
كما أن الساعة السابعة صباحا، والثالثة مساء والساعة السابعة مساء، من أفضل توقيتات النشر.
وتشير الدراسة نفسها إلى أن صباح الأربعاء والخميس والجمعة هو الوقت المثالي لنشر المحتوى على منصتي "انستغرام" و"تويتر".
بينما أفضل وقت للنشر على منصة "تيك توك" هو أيام الاثنين والثلاثاء والجمعة في العاشرة صباحا والثامنة مساء.
ويختلف الأمر قليلا لدى منصة "لينكد إن" التي تقترح الدراسة الاعتماد عليها في أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، في التاسعة صباحا والثانية عشر مساء. (سكاي نيوز عربية)
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