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تكنولوجيا وعلوم

رخيصة وأنيقة.. Citroen تطلق سيارتها الكهربائية الجديدة

Lebanon 24
18-01-2023 | 23:00
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كشفت Citroen عن سيارتها الجديدة التي يتوقع لها أن تكون منافسا قويا في عالم المركبات الكهربائية.

وحصلت Citroen eC3 على هيكل معدّل عن سيارات C3 التي ظهرت العام الماضي، طوله 4 أمتار تقريبا، عرضه 175 سم، ارتفاعه 147 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 254 سم، أما سعة صندوق الأمتعة فيها فأتت 315 ل.
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وجهّزت قمرة السيارة بمقاعد مريحة تتسع لـ 5 ركاب، وحصلت واجهة القيادة فيها على شاشة لمسية متطورة تعمل مع أجهزة iOS وأندرويد، وعلى مقود مميز مزود بأزرار للتحكم بأنظمة الصوت والرد على المكالمات الهاتفية.

وزوّدت Citroen هذه السيارة بحساسات للضوء والمطر، ونظام للحفاظ على الثبات على المنعطفات، وأنظمة ABS حديثة للفرامل، ووسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث.
 
وحصلت المركبة على محركات كهربائية صديقة للبيئة بعزم 57 حصانا، وبطاريات تكفيها لقطع 320 كلم بالشحنة الواحدة، وعلب سرعة أوتوماتيكية تمكنها من التسارع من 0 إلى 60 كلم/سا في غضون 6.8 ثانية، والوصول إلى سرعة 107 كلم/سا، أما سعر نسخها في الأسواق العالمية فسيبدأ من 11 ألف دولار. (روسيا اليوم) 
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