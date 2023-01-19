بتقنيات متطورة ومنافسة.. هاتف أندرويد يكتسح الأسواق العالمية

أصبح الهاتف الجديد الذي كشفت عنه ZTE من بين أكثر هواتف أندرويد طلبا في الأسواق العالمية لما يحتويه من ميزات وتقنيات متطورة ومنافسة.



وأكثر ما يميّز هاتف +ZTE nubia Red Magic 8 Pro هو التصميم الخارجي الأنيق، وخصوصا تصميم واجهته الخلفية، فضلا عن حصوله على أجود المواد التي تجعله مقاوما للصدمات والخدوش.

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وجاء الهاتف بهيكل أبعاده (164/76.4/8.9 ملم، وزنه 230 غ، وزوّد بشاشة AMOLED بمقاس 6.8 بوصة، دقة عرضها (2480/1116) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 400 شمعة/م تقريبا.



ويعمل الجهاز بنظام Android 13 مع واجهات Redmagic OS 6، وذواكر وصول عشوائي 12 و16 غيغابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت.





أما الكاميرا الأساسية له فأتت ثلاثية العدسة بدقة (50+8+2) ميغابيكسل، فيها عدسة بفتحة f/2.4 لتصوير الماكرو، أوكاميرته الأمامية جاءت بدقة 16 ميغابيكسل.