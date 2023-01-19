مصر.. اكتشاف مذهل يكشف أسرارا عن عصر الملكة كليوبترا

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كشف تقرير عالمي أن معظم الكائنات الحية في مصر القديمة تم تحنيطها مثل القطط والصقور والكوبرا في المقابر في جميع أنحاء مصر.وأشار تقرير نشرته مجلة "بوبيولار ساينس" إلى أنه تم تم تحنيط بعض الحيوانات المفترسة الكبيرة والمخيفة، بما في ذلك بعض أنواع التماسيح التي يمكن أن يصل وزنها إلى 16500 رطل وتوجد في نهر النيل.ووجد فريق الباحثين من مؤسسات في بلجيكا وإسبانيا أن التماسيح تم تحنيطها بطريقة فريدة في موقع دفن قبة الهوى في أسوان بمصر خلال القرن الخامس قبل الميلاد.في حين أن هناك عدة مئات من التماسيح المحنطة متوفرة في مجموعات المتاحف حول العالم ، إلا أنها لا يتم فحصها بدقة في كثير من الأحيان.ونظر الفريق في كل من تكوين (مورفولوجيا) وحفظ 10 مومياوات تمساح يتراوح طولها بين خمسة و 11 قدمًا.وقد تم العثور على العينات خلال عمليات التنقيب في عام 2018 في مقابر صخرية في قبة الهوى على طول الضفة الغربية لنهر النيل، وتضمنت المومياوات خمسة هياكل عظمية جزئية وجماجم معزولة."التماسيح هي اكتشاف غير عادي" ، هذا ما قاله المؤلف المشارك في الدراسة بيا دي كوبر من المعهد الملكي البلجيكي للعلوم الطبيعية ، لمجلة PopSci .وتابع: "على الرغم من أنني متخصص في علم الأحياء القديمة وكنت أعمل مع عظام الحيوانات ، إلا أن جماجم التماسيح كانت رائعة للغاية ، ويسعدني جدًا أن أتيحت لي الفرصة لدراسة بقايا التماسيح".ووجدوا أيضًا أن أسلوب الحفظ كان مختلفًا عن تلك الأساليب المستخدمة في المومياوات الموجودة في مواقع أخرى، ولم يكن هناك دليل على استخدام الراتنج لسد الثقوب في الجثث أو أن نزع أحشاء الجثة ( إزالة الأعضاء الداخلية) كان جزءًا من عملية التحنيط.ويشير أسلوب الحفظ هذا إلى أنه حدث خلال عصر ما قبل البطالسة، أو قبل عهد أسرة بطليموس في مصر، السلالة التي ضمت كليوباترا السابعة، ويتوافق هذا الأسلوب مع المرحلة الأخيرة من العادات الجنائزية المستخدمة خلال القرن الخامس قبل الميلاد ، وفقًا للفريق. (روسيا اليوم)