Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

مصر.. اكتشاف مذهل يكشف أسرارا عن عصر الملكة كليوبترا

Lebanon 24
19-01-2023 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1030306-638097389173339462.PNG
Doc-P-1030306-638097389173339462.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف تقرير عالمي أن معظم الكائنات الحية في مصر القديمة تم تحنيطها مثل القطط والصقور والكوبرا في المقابر في جميع أنحاء مصر.

وأشار تقرير نشرته مجلة "بوبيولار ساينس" إلى أنه تم تم تحنيط بعض الحيوانات المفترسة الكبيرة والمخيفة، بما في ذلك بعض أنواع التماسيح التي يمكن أن يصل وزنها إلى 16500 رطل وتوجد في نهر النيل.
Advertisement

ووجد فريق الباحثين من مؤسسات في بلجيكا وإسبانيا أن التماسيح تم تحنيطها بطريقة فريدة في موقع دفن قبة الهوى في أسوان بمصر خلال القرن الخامس قبل الميلاد.

 في حين أن هناك عدة مئات من التماسيح المحنطة متوفرة في مجموعات المتاحف حول العالم ، إلا أنها لا يتم فحصها بدقة في كثير من الأحيان. 

ونظر الفريق في كل من تكوين (مورفولوجيا) وحفظ 10 مومياوات تمساح يتراوح طولها بين خمسة و 11 قدمًا. 

وقد تم العثور على العينات خلال عمليات التنقيب في عام 2018 في مقابر صخرية في قبة الهوى على طول الضفة الغربية لنهر النيل، وتضمنت المومياوات خمسة هياكل عظمية جزئية وجماجم معزولة.

"التماسيح هي اكتشاف غير عادي" ، هذا ما قاله المؤلف المشارك في الدراسة بيا دي كوبر من المعهد الملكي البلجيكي للعلوم الطبيعية ، لمجلة PopSci .

وتابع: "على الرغم من أنني متخصص في علم الأحياء القديمة وكنت أعمل مع عظام الحيوانات ، إلا أن جماجم التماسيح كانت رائعة للغاية ، ويسعدني جدًا أن أتيحت لي الفرصة لدراسة بقايا التماسيح".

ووجدوا أيضًا أن أسلوب الحفظ كان مختلفًا عن تلك الأساليب المستخدمة في المومياوات الموجودة في مواقع أخرى، ولم يكن هناك دليل على استخدام الراتنج لسد الثقوب في الجثث أو أن نزع أحشاء الجثة ( إزالة الأعضاء الداخلية) كان جزءًا من عملية التحنيط.

ويشير أسلوب الحفظ هذا إلى أنه حدث خلال عصر ما قبل البطالسة، أو قبل عهد أسرة بطليموس في مصر، السلالة التي ضمت كليوباترا السابعة، ويتوافق هذا الأسلوب مع المرحلة الأخيرة من العادات الجنائزية المستخدمة خلال القرن الخامس قبل الميلاد ، وفقًا للفريق. (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
14:00 | 2023-01-19
13:10 | 2023-01-19
08:00 | 2023-01-19
05:00 | 2023-01-19
02:00 | 2023-01-19
23:00 | 2023-01-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website