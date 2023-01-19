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تكنولوجيا وعلوم

العلماء الروس يصممون مركبة فضائية خاصة لانقاذ رواد الفضاء

Lebanon 24
19-01-2023 | 14:00
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صمم العلماء الروس مركبة فضائية خاصة لإنقاذ رواد الفضاء المنكوبين وهم في طريقهم إلى القمر.

وأشار موقع Rospatent إلى أن المبتكرين حصلوا على براءة اختراع لمركبة فضائية خاصة لإنقاذ رواد الفضاء المتوجهين في رحلة فضائية إلى القمر أو إلى أي كوكب آخر، في حالات الطوارئ.
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وتشير وثيقة Rospatent (هيئة حماية الملكية الفكرية)، إلى أن الابتكار ينسب إلى معدات الالتحام والحماية من الاشعاع الكوني (التوهجات الشمسية، وجسيمات الأحزمة الشعاعية للأرض) وكذلك تخفيض مخاطر الاصطدام بالنيازك والكويكبات والحطام الفضائي. ومركبة الإنقاذ المقترحة هي مركبة مأهولة قابلة لإعادة الاستخدام، ويمكن استخدامها في حالات الطوارئ لإنقاذ الطاقم المتوجه إلى القمر أو إلى كواكب أخرى.

والمركبة، وفقا للمبتكرين، عبارة عن مأوى كروي الشكل يحمي من الاشعاع الكوني تُربط إلى جانبيه وحدات تعجيل، بحيث تكون متعاكسة الاتجاه.

وقد صممت المركبة لتطلق إلى الفضاء باستخدام صاروخ نقل من طراز Angara-A5 ـ أما وحدات التعجيل فتطلق باستخدام صاروخ من طراز :بروتون-إم"، وفي الفضاء تلتحم المركبة بوحدات التعجيل وتنطلق بعدها بإتجاه القمر. وبعد إنقاذ رواد الفضاء تعود المركبة إلى مدار أرضي لينتقل الرواد منها إلى مركبة "سويوز" ليعودوا إلى الأرض. (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
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