14
o
بيروت
14
o
طرابلس
3
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
7
o
النبطية
9
o
زحلة
4
o
بعلبك
4
o
بشري
14
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
العلماء الروس يصممون مركبة فضائية خاصة لانقاذ رواد الفضاء
Lebanon 24
19-01-2023
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
صمم العلماء الروس مركبة فضائية خاصة لإنقاذ رواد الفضاء المنكوبين وهم في طريقهم إلى القمر.
وأشار موقع Rospatent إلى أن المبتكرين حصلوا على براءة اختراع لمركبة فضائية خاصة لإنقاذ رواد الفضاء المتوجهين في رحلة فضائية إلى القمر أو إلى أي كوكب آخر، في حالات الطوارئ.
Advertisement
وتشير وثيقة Rospatent (هيئة حماية الملكية الفكرية)، إلى أن الابتكار ينسب إلى معدات الالتحام والحماية من الاشعاع الكوني (التوهجات الشمسية، وجسيمات الأحزمة الشعاعية للأرض) وكذلك تخفيض مخاطر الاصطدام بالنيازك والكويكبات والحطام الفضائي. ومركبة الإنقاذ المقترحة هي مركبة مأهولة قابلة لإعادة الاستخدام، ويمكن استخدامها في حالات الطوارئ لإنقاذ الطاقم المتوجه إلى القمر أو إلى كواكب أخرى.
والمركبة، وفقا للمبتكرين، عبارة عن مأوى كروي الشكل يحمي من الاشعاع الكوني تُربط إلى جانبيه وحدات تعجيل، بحيث تكون متعاكسة الاتجاه.
وقد صممت المركبة لتطلق إلى الفضاء باستخدام صاروخ نقل من طراز Angara-A5 ـ أما وحدات التعجيل فتطلق باستخدام صاروخ من طراز :بروتون-إم"، وفي الفضاء تلتحم المركبة بوحدات التعجيل وتنطلق بعدها بإتجاه القمر. وبعد إنقاذ رواد الفضاء تعود المركبة إلى مدار أرضي لينتقل الرواد منها إلى مركبة "سويوز" ليعودوا إلى الأرض. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مشهد إرضاع طفل في مسلسل تركي يفجر جدلاً واسعاً.. والجمهور غاضب شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مشهد إرضاع طفل في مسلسل تركي يفجر جدلاً واسعاً.. والجمهور غاضب شاهدوا الفيديو
00:10 | 2023-01-19
19/01/2023 12:10:21
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة جديدة على شاشة الـ MTV.. من هي؟ (فيديو وصور)
Lebanon 24
مذيعة جديدة على شاشة الـ MTV.. من هي؟ (فيديو وصور)
02:00 | 2023-01-19
19/01/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قرره المجلس المركزي لمصرف لبنان ليلا بشأن الدولار والليرة
Lebanon 24
هذا ما قرره المجلس المركزي لمصرف لبنان ليلا بشأن الدولار والليرة
01:15 | 2023-01-19
19/01/2023 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ضربة سياسية كبرى بعد انتهاء عهد عون
Lebanon 24
ضربة سياسية كبرى بعد انتهاء عهد عون
04:00 | 2023-01-19
19/01/2023 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّفوا جيدًا على نجيب ميقاتي المسلم السنّي في بيته
Lebanon 24
تعرّفوا جيدًا على نجيب ميقاتي المسلم السنّي في بيته
02:00 | 2023-01-19
19/01/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
13:10 | 2023-01-19
"تويتر بلو" على هواتف أندرويد بنفس سعرها في "آيفون"
11:00 | 2023-01-19
مصر.. اكتشاف مذهل يكشف أسرارا عن عصر الملكة كليوبترا
08:00 | 2023-01-19
أبل تطرح أجهزة ماك بوك مزودة بمعالجات "إم 2" الجديدة
05:00 | 2023-01-19
بتقنيات متطورة ومنافسة.. هاتف أندرويد يكتسح الأسواق العالمية
02:00 | 2023-01-19
مذنب يقترب من الأرض يمكن رؤيته بالعين المجردة.. فهل يشكل خطراً على حياتنا؟!
23:00 | 2023-01-18
رخيصة وأنيقة.. Citroen تطلق سيارتها الكهربائية الجديدة
فيديو
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
Lebanon 24
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
05:00 | 2023-01-12
19/01/2023 22:28:48
Lebanon 24
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
23:15 | 2023-01-08
19/01/2023 22:28:48
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
05:00 | 2023-01-05
19/01/2023 22:28:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact