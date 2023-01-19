"تويتر بلو" على هواتف أندرويد بنفس سعرها في "آيفون"

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أعلنت شركة تويتر، إتاحة خدمتها المدفوعة "تويتر بلو" على هواتف أندرويد، بنفس سعر الخدمة على نظام تشغيل أبل iOS في هواتف "آيفون" وهو 11 دولاراً.وستكون الخدمة متاحة على هواتف أندرويد في نفس الدول التي أتاحت بها خدمتها منذ العام الماضي على "آيفون" والويب، وهي الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، بحسب موقع الشركة الرسمي.وأشارت المنصة الاجتماعية في ديسمبر الماضي، إلى أنها ستحتاج إلى رفع اشتراك الخدمة من 8 دولارات إلى 11 دولاراً للاشتراك المباشر من داخل تطبيق الخدمة على "آيفون"، إلا أن المنصة ستحافظ على السعر القديم عند اشتراك المستخدمين في الخدمة عبر موقع تويتر على الويب.ويأتي الاختلاف في التسعير بين الدفع عبر الويب وعبر تطبيق تويتر للهواتف الذكية، إلى نسبة الـ 30% التي يقتطعها كلا من غوغل وأبل من كل عملية دفع تحدث مباشرة عبر التطبيقات المُحملة من متاجرهم الرسمية للتطبيقات "غوغل بلاي" و"آب ستور"، وبالتالي تتمكن تويتر من الحفاظ على قيمة عوائدها كاملة، بينما المستخدمون سيتمكنون من تقليل التكلفة التي يتحملونها باختيارهم الدفع عبر موقع تويتر مباشرة.كما أضافت تويتر باقة جديدة سنوية بسعر 84 دولاراً، مما سيوفر للمستخدم سنوياً 12 دولاراً، مقارنة بالاشتراك في الباقة الشهرية 8 دولارات.خدمة "تويتر بلو" تقدم مزايا مثل إنشاء ملف للاحتفاظ بالتغريدات Bookmarks Folder، وإمكانية تغيير شكل أيقونة التطبيق، وكذلك الاختيار من بين تصميمات مختلفة لشكل واجهة استخدام التطبيق، كما تتيح الخدمة المدفوعة للمستخدم إمكانية التحكم في الاختصارات المتاحة في شريط الاختصارات للتنقل سريعاً إلى ما يرغب المستخدم في الوصول إليه داخل التطبيق.كما تسمح الخدمة بالتراجع عن نشر تغريدة وتعديلها بعد نشرها Undo Tweet، وكذلك الحصول على أولوية الظهور داخل قائمة الرسائل الشخصية وترتيب الردود على التغريدات وكذلك الحصول على إمكانية مشاركة فيديو بمدة أطول حتى 60 دقيقة، وبمساحة 2 جيغابايت بدقة 1080p فقد عبر الويب.