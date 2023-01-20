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تكنولوجيا وعلوم

ناسا تخطط لإطلاق أول رحلة لطائرة كهربائية عام 2023

Lebanon 24
20-01-2023 | 02:00
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أعلن بيل نيلسون رئيس وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" أنه من المقرر أن تقوم الطائرة الكهربائية X-57 بأول رحلة تجريبية في نهاية عام 2023 الجاري.
 
 
ووفقا لبيل نيلسون، فإن هذه الطائرات ستكون صديقة للبيئة وأكثر هدوءا من الطائرات التقليدية المستخدمة حاليا.
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يذكر أن ناسا كانت قد أعلنت عام 2016 عن إطلاق مشروع إنتاج طائرة كهربائية، وكان من المقرر أن تقوم بأول رحلة تجريبية عام 2017 ولكنها تأجلت مرارا وتكرارا. (روسيا اليوم)
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