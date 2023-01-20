ناسا تخطط لإطلاق أول رحلة لطائرة كهربائية عام 2023

أعلن بيل نيلسون رئيس وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" أنه من المقرر أن تقوم الطائرة الكهربائية X-57 بأول رحلة تجريبية في نهاية عام 2023 الجاري.

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ووفقا لبيل نيلسون، فإن هذه الطائرات ستكون صديقة للبيئة وأكثر هدوءا من الطائرات التقليدية المستخدمة حاليا.يذكر أن ناسا كانت قد أعلنت عام 2016 عن إطلاق مشروع إنتاج طائرة كهربائية، وكان من المقرر أن تقوم بأول رحلة تجريبية عام 2017 ولكنها تأجلت مرارا وتكرارا. (روسيا اليوم)