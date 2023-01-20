سيارات "تويوتا" أصبحت هدفاً للسارقين... ما القصة؟

أصبحت سيارة "تويوتا بريوس" طريدة مفضلة للصوص في اليابان بالتزامن مع ارتفاع أسعار المعادن النادرة.

وتمّ تسجيل ارتفاع بمعدلات تعرض هذا الطراز من سيارات "تويوتا" للسرقة حيث شهد عام 2022، تسجيل 173 واقعة سرقة لأجهزة كاتم الصوت في محافظة تشيبا اليابانية، أي أكثر من 16 ضعفا من حوادث السرقة التي تم تسجيلها في 2021، بحسب ما نشرت وكالة "بلومبرغ".

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ويعود استهداف هذا الطراز من السيارات "الهجينة" لإحتوائها على البلاتين والبالاديوم، اللذان شهدت أسعارهما قفزة عالمية، بعد الأحداث في أوكرانيا، لأن 40% من الإمدادات العالمية للمعدنين النادرين كانت تأتي من روسيا. (ٍسبوتنيك)



