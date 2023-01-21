لا تغرق حتى إذا امتلأت بالماء.. روسيا تصنع جيلا جديدا من قوارب الإنقاذ

أعلنت الشركة الروسية المتحدة لبناء السفن، أنها ستعمل على مشروع لتطوير جيل جديد من قوارب الإنقاذ التي ستستخدم مع السفن المدنية وكاسحات الجليد النووية.



وقالت الشركة في بيان: "فاز مصنع سريدني-نيفسكي التابع لشركتنا بمسابقة طرحتها وزارة الصناعة والتجارة الروسية لتطوير جيل جديد من قوارب الإنقاذ البحرية التي ستزود بها السفن وكاسحات الجليد النووية".

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وبموجب شروط المسابقة سيقوم المصنع المذكور بتطوير وإنتاج نماذج أولية لقوارب إنقاذ صغيرة تحمل (16­­_65 شخصا) و(6_15 شخصا)، ليبدأ الإنتاج الصناعي المتسلسل لهذه القوارب عام 2025.



وسيقوم المصنع بتطوير 5 نماذج مفتوحة ومغلقة من القوارب، مخصصة للعمل مع كاسحات الجليد وسفن الإنقاذ وسفن الشحن وسفن الصيد والسفن المدنية، وستصنع هياكل هذه القوارب بتقنية الضغط الفراغي، ومن ألياف الزجاج والبلاستيك، وستكون قادرة على العمل في درجات حرارة تتراوح ما بين -40 إلى +45 درجة مئوية، كما ستكون قادرة على الحركة بسرعة 20 عقدة بحرية.



وحول هذا الموضوع، قال مدير مصنع سريدني-نيفسكي الروسي، فلاديمير سيريدوخو: "هذه القوارب لن تغرق حتى إذا امتلأت بالماء، والمهم في الأمر هو أنها ستغنينا عن قوارب الإنقاذ المستوردة، وستساهم في إنقاذ العديد من الأرواح، كما ستتمتع بميزات فنية وتقنية ممتازة". (روسيا اليوم)