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تكنولوجيا وعلوم

سامسونغ تمنح كاميرات الهواتف إمكانيات مذهلة.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
21-01-2023 | 05:00
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كشفت سامسونغ عن مستشعر بصري جديد سيحدث فرقا في عالم كاميرات الهواتف الذكية.

وأشارت سامسونغ في منشورات لها إلى أن "مستشعر ISOCELL HP2 يأتي بدقة 200 ميغابيكسل، ويمتلك تقنيات "تحسين البيكسلات" الأمر الذي سيمنح كاميرات الهواتف قدرات مذهلة في مجال التقاط صور وفيديوهات عالية الدقة".
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وتبعا للمعلومات المتوفرة، فإن المستشعر البصري الجديد يضم 200 مليون بيكسل، مقاس كل منها 0.6 ميكورن، مجموعة في مستطيل صغير أبعاده 1/1.3 بوصة، أي نفس أبعاد مستشعرات التصوير الحديثة بدقة 108 ميغابيكسل الموجودة في الهواتف الرائدة حاليا، كما أن تقنية (Tetra2pixel) التي منحته إياها سامسونغ ستجعل كاميرات الهواتف تلتقط صورا ممتازة في ظروف الإضاءة المختلفة.


ويوفر ISOCELL HP2 الجديد لكاميرات الهواتف إمكانية توثيق فيديوهات بدقة 8K بمعدل 30 إطار في الثانية، كما جهّز بتقنيات خاصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمساعدة الهواتف على معالجة الصور بسرعة كبيرة.

وأشارت سامسونغ إلى أن الإنتاج المتسلسل لهذا المستشعر قد بدأ، أي أنه قد يظهر في كاميرات هواتف "S-23" المنتظرة. (روسيا اليوم)
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