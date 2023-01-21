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منوعات

إحذروا.. تحدي "تيك توك" الرائج يسمّم عشرات التلاميذ!

Lebanon 24
21-01-2023 | 05:16
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حذرت السلطات المكسيكية من مخاطر تحدٍ رائج عبر منصة "تيك توك"، تسبب في تسمم عدد من التلاميذ عقب تناولهم نوعا من الأدوية.

ويتمثل التحدي الذي ينضوي تحت هدف "مَن ينام آخرا يفوز"، في محاولة بقاء الأشخاص مستيقظين بعد تناولهم عقار "كلونازيبام"، الذي يُستخدم عادة لمعالجة نوبات الصرع أو نوبات الهلع أو القلق المفرط.
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وكانت قد أشارت هيئة السلامة العامة في العاصمة المكسيكية، الخميس، إلى أن عناصر الإسعاف عالجوا 5 قاصرين تعرضوا للتسمم داخل إحدى مدارس مكسيكو.


هذا وأبلغت سلطات ولاية نويفو ليون الشمالية عن 3 حالات مماثلة سُجلت فيها. ولم يصب أي تلميذ بأعراض خطرة.


وقالت وزيرة الصحة في نويفو ليون ألما روسا: "للأسف، غالبا ما تتسبب التحديات التي تنتشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي في تعريض صحة الآخرين للخطر"، وفقا لـ"فرانس برس".


وانتشرت عبر "تيك توك" مقاطع فيديو تظهر أشخاصاً يصورون أنفسهم وهم يتناولون العقار وينتظرون نتائج ذلك.
 

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