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تكنولوجيا وعلوم
صفقات خاصة وتدخل سريّ.. تقارير تفضح المنصّة الأشهر!
Lebanon 24
21-01-2023
|
08:27
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يظن كثيرون منذ سنوات أن صفحة For you على "تيك توك"، تعرض المحتوى للمشتركين على أساس تفضيلاتهم التي يرصدها نظام الخوارزميات. إلا أن تقريراً جديداً، جاء ليبدل هذا الموقف.
وكشف تحقيق حديث، نشرته "فوربس" الجمعة، أن موظفي "تيك توك"، يعملون بشكل حثيث على تعزيز خطوة إلكترونية تضمن تحقيق مقاطع فيديو محددة عددا معينا من المشاهدات، وفقا لستة مصادر ووثائق.
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ولفتت وثائق "فوربس" إلى اختيار موظفي الشركة لمقاطع فيديو محددة ونشرها من خارج نظام الخوارزميات على نطاق واسع في سبيل زيادة مرات مشاهدتها، وذلك من ضمن نظام داخلي يقررون من خلاله جعل فيديو معين منتشر على نطاق واسع.
واشار تقرير داخلي لـ"تيك تويك" إلى أن "ميزة التدخل اليدوي في صفحة For You من خارج نظام الخوارزميات تضمن تحقيق عدد معين من المشاهدات لأحد مقاطع الفيديو"، وفق المجلة.
إلا أن "تيك توك" لم تكشف علناً عن النظام اليدوي لتكثيف المشاهدات على فيديو معين، في حين أن شركات أخرى، مثل "غوغل" و"ميتا"، تعلن عن ذلك بوضوح.
وعلمت فوربس من مصادر، لم تكشف عن اسمها، أن "تيك توك" تستخدم نظام زيادة المشاهدات يدوياً لجذب مؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي وعلامات تجارية، بغية تحفيزهم على زيادة عدد مشاهدات مقاطع فيديوهاتهم مقابل صفقات خاصة معهم.
المصدر:
الحرة
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