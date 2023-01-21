Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

صفقات خاصة وتدخل سريّ.. تقارير تفضح المنصّة الأشهر!

Lebanon 24
21-01-2023 | 08:27
A-
A+
Doc-P-1030894-638099120557713536.jpg
Doc-P-1030894-638099120557713536.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يظن كثيرون منذ سنوات أن صفحة For you على "تيك توك"، تعرض المحتوى للمشتركين على أساس تفضيلاتهم التي يرصدها نظام الخوارزميات. إلا أن تقريراً جديداً، جاء ليبدل هذا الموقف.


وكشف تحقيق حديث، نشرته "فوربس" الجمعة، أن موظفي "تيك توك"، يعملون بشكل حثيث على تعزيز خطوة إلكترونية تضمن تحقيق مقاطع فيديو محددة عددا معينا من المشاهدات، وفقا لستة مصادر ووثائق.
Advertisement


ولفتت وثائق "فوربس" إلى اختيار موظفي الشركة لمقاطع فيديو محددة ونشرها من خارج نظام الخوارزميات على نطاق واسع في سبيل زيادة مرات مشاهدتها، وذلك من ضمن نظام داخلي يقررون من خلاله جعل فيديو معين منتشر على نطاق واسع.


واشار تقرير داخلي لـ"تيك تويك" إلى أن "ميزة التدخل اليدوي في صفحة For You من خارج نظام الخوارزميات تضمن تحقيق عدد معين من المشاهدات لأحد مقاطع الفيديو"، وفق المجلة.


إلا أن "تيك توك" لم تكشف علناً عن النظام اليدوي لتكثيف المشاهدات على فيديو معين، في حين أن شركات أخرى، مثل "غوغل" و"ميتا"، تعلن عن ذلك بوضوح.


وعلمت فوربس من مصادر، لم تكشف عن اسمها، أن "تيك توك" تستخدم نظام زيادة المشاهدات يدوياً لجذب مؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي وعلامات تجارية، بغية تحفيزهم على زيادة عدد مشاهدات مقاطع فيديوهاتهم مقابل صفقات خاصة معهم.
المصدر: الحرة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:38 | 2023-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:46 | 2023-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:40 | 2023-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:09 | 2023-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:17 | 2023-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
14:00 | 2023-01-21
11:00 | 2023-01-21
09:30 | 2023-01-21
08:45 | 2023-01-21
08:00 | 2023-01-21
05:16 | 2023-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website