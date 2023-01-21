مخطط احتيال كبير... هكذا تورّط أكثر من 11 مليون شخص!

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كشف تقرير جديد أن أكثر من 11 مليون شخص شاركوا عن غير قصد في مخطط احتيال إعلاني، إذ تعرضت هواتف الملايين لهجوم من قبل مخطط خبيث يسمى Vastflux.وذكر موقع Wired لأول مرة أن الهجمات المخادعة تعرض لها 1700 تطبيق واستهدفت 120 ناشر. وكان المحتالون الذين يديرون العملية ينشرون 12 مليار إعلان في اليوم. وكشفت شركة الأمن السيبراني Human Security عن الهجوم المنظم.ومن المثير للاهتمام، أن المتسللين لم يحاولوا اختطاف هاتف أو تطبيق بأكمله، ولكن بدلاً من ذلك كانوا يحاولون اختراق شريحة إعلانية واحدة، حيث قاموا بتضمين شفرة ضارة بعد الفوز بالمزاد الخاص بتلك المساحة الإعلانية.وتعني الشفرة أن إعلاناً واحداً سيتضاعف إلى ما يصل إلى 25 إعلان فيديو، ولكن يظهر إعلان واحد فقط في الأعلى، ويتم جعل الإعلان يبدو مثل أي إعلان آخر. لكن في الواقع، كان المحتالون يجنون الأموال من عدد كبير من الإعلانات، لكنهم يعرضون فقط حفنة منها للمستخدمين.وتأثرت أجهزة iOS، مثل آيفون و آيباد، أكثر من غيرها، وفقاً لماريون حبيبي، عالمة البيانات في Human Security.لسوء الحظ، لا توجد طريقة كافية لمعرفة المستهلكين للتطبيقات التي يستخدمها المتسللون، لكن الخبراء حذروا مستخدمي الهواتف الذكية من الانتباه إلى القفزات غير المبررة في استخدام البيانات أو تشغيل شاشة الهاتف في أوقات عشوائية. واقترحوا أيضاً مراقبة أداء التطبيقات وما إذا كانت تتباطأ فجأة أو تتعطل بشكل متكرر.