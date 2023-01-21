Advertisement

منوعات

مخطط احتيال كبير... هكذا تورّط أكثر من 11 مليون شخص!

Lebanon 24
21-01-2023 | 09:30
A-
A+
Doc-P-1030900-638099134586560253.jpg
Doc-P-1030900-638099134586560253.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف تقرير جديد أن أكثر من 11 مليون شخص شاركوا عن غير قصد في مخطط احتيال إعلاني، إذ تعرضت هواتف الملايين لهجوم من قبل مخطط خبيث يسمى Vastflux.


وذكر موقع Wired لأول مرة أن الهجمات المخادعة تعرض لها 1700 تطبيق واستهدفت 120 ناشر. وكان المحتالون الذين يديرون العملية ينشرون 12 مليار إعلان في اليوم. وكشفت شركة الأمن السيبراني Human Security عن الهجوم المنظم. 
Advertisement


ومن المثير للاهتمام، أن المتسللين لم يحاولوا اختطاف هاتف أو تطبيق بأكمله، ولكن بدلاً من ذلك كانوا يحاولون اختراق شريحة إعلانية واحدة، حيث قاموا بتضمين شفرة ضارة بعد الفوز بالمزاد الخاص بتلك المساحة الإعلانية.


وتعني الشفرة أن إعلاناً واحداً سيتضاعف إلى ما يصل إلى 25 إعلان فيديو، ولكن يظهر إعلان واحد فقط في الأعلى، ويتم جعل الإعلان يبدو مثل أي إعلان آخر. لكن في الواقع، كان المحتالون يجنون الأموال من عدد كبير من الإعلانات، لكنهم يعرضون فقط حفنة منها للمستخدمين.


وتأثرت أجهزة iOS، مثل آيفون و آيباد، أكثر من غيرها، وفقاً لماريون حبيبي، عالمة البيانات في Human Security.


لسوء الحظ، لا توجد طريقة كافية لمعرفة المستهلكين للتطبيقات التي يستخدمها المتسللون، لكن الخبراء حذروا مستخدمي الهواتف الذكية من الانتباه إلى القفزات غير المبررة في استخدام البيانات أو تشغيل شاشة الهاتف في أوقات عشوائية. واقترحوا أيضاً مراقبة أداء التطبيقات وما إذا كانت تتباطأ فجأة أو تتعطل بشكل متكرر.
المصدر: 24.ae

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:38 | 2023-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:46 | 2023-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:40 | 2023-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:09 | 2023-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:17 | 2023-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
14:00 | 2023-01-21
11:00 | 2023-01-21
08:45 | 2023-01-21
08:27 | 2023-01-21
08:00 | 2023-01-21
05:16 | 2023-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website