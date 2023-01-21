يستمر تطبيق "واتساب" بتحديث خدماته للمستخدمين عبر طرح مزايا جديدة لأداء أفضل، وقريباً يقدم التطبيق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين القدرة على مشاركة الرسائل الصوتية من خلال تحديثات الحالة في التطبيق.

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حالياً، يتمّ اختبار ميزة تعيين حالة "واتساب" صوتية بواسطة مجموعة مُختارة من المُشاركين في الإصدار التجريبي ويبدو أنها ستُطرح على المزيد.

وتحظى الرسائل أو الملاحظات الصوتية بشعبية كبيرة لدى الكثير من مستخدمي التطبيق، فهي تتيح لهم ترك بريد صوتي بشكل فعّال وكذلك مشاركته مع مجموعة عند الضرورة.

ويذكر أن ميزة الحالة الحالية تتيح للمستخدمين إضافة نص سيظهر لمدة 24 ساعة أو مُشاركة صورة مع عنوان توضيحي، والتي ستختفي أيضاً في يومٍ واحدٍ.