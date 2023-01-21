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تكنولوجيا وعلوم

"غوغل" تستغني عن 12 ألف موظف.. ما قصّة التخفيضات؟

Lebanon 24
21-01-2023 | 14:00
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أعلنت شركة "ألفابت" المالكة لشركة "غوغل"، التخلي عن نحو 12000 وظيفة على مستوى العالم، لتكون بذلك آخر شركة أميركية عملاقة للتكنولوجيا تجري إعادة هيكلة على نطاق واسع.


وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة سوندار بيتشاي، في رسالة بالبريد الإلكتروني للموظفين: "قررنا تقليص القوة العاملة لدينا بنحو 12000 وظيفة"، مضيفاً أن التخفيضات تأتي استجابة "للواقع الاقتصادي" المتغيّر.
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وتابع: "لقد أجرينا مراجعة صارمة عبر مجالات المنتج والأدوار الوظيفية لضمان توافق موظفينا وأدوارنا مع أولوياتنا القصوى كشركة. الأدوار التي نلغيها تعكس نتيجة تلك المراجعة"، مضيفاً: "تأثير هذه التغييرات على حياة موظفي غوغل يلقي بثقله عليّ، وأنا أتحمل المسؤولية الكاملة عن القرارات التي أدت بنا إلى هنا".


وتأتي هذه الخطوة بعد يومين من إعلان "مايكروسوفت" أنها ستستغني عن نحو 10 آلاف موظف في الأشهر المقبلة، بعد خطوات مماثلة اتخذتها "ميتا" و"أمازون" و"تويتر"، في حين يواجه قطاع التكنولوجيا تباطؤاً اقتصادياً كبيراً.
المصدر: 24.ae
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