كل ما تريد معرفته عن هواتف Galaxy S23 من سامسونغ



Advertisement

لم تقدم سامسونغ أي تفاصيل حول ما قد تقدمه في الحدث هذا العام، ولكن من المتوقع أن تكون سلسلة هواتف Galaxy S23 هي محور الحدث.



كالمعتاد مع اقتراب الكشف عن الهواتف الجديدة، تظهر الكثير من التسريبات حول المواصفات والميزات الجديدة التي ستدعمها، ومن المؤكد أن هواتف سامسونغ (Galaxy S23) ستكون من أهم هواتف أندرويد الرائدة خلال عام 2023، التي نقارن بها جميع هواتف أندرويد الرائدة الأخرى خلال العام.



سنستعرض اليوم أهم التوقعات حول المواصفات والميزات الجديدة التي ستدعمها هواتف سامسونغ Galaxy S23 القادمة: أعلنت شركة سامسونغ رسميًا أن حدث (Galaxy Unpacked 2023) سيُعقد هذا العام يوم الأربعاء 1 شباط، وهو الحدث الذي ستعلن خلاله عن سلسلة هواتف (Galaxy S23) التي ستتنافس مع هواتف آيفون 15 القادمة من آبل، وهواتف غوغل بكسل المنتظرة هذا العام.لم تقدم سامسونغ أي تفاصيل حول ما قد تقدمه في الحدث هذا العام، ولكن من المتوقع أن تكون سلسلة هواتف Galaxy S23 هي محور الحدث.كالمعتاد مع اقتراب الكشف عن الهواتف الجديدة، تظهر الكثير من التسريبات حول المواصفات والميزات الجديدة التي ستدعمها، ومن المؤكد أن هواتف سامسونغ (Galaxy S23) ستكون من أهم هواتف أندرويد الرائدة خلال عام 2023، التي نقارن بها جميع هواتف أندرويد الرائدة الأخرى خلال العام.سنستعرض اليوم أهم التوقعات حول المواصفات والميزات الجديدة التي ستدعمها هواتف سامسونغ Galaxy S23 القادمة:



ستعلن سامسونغ عن سلسلة هواتف (Galaxy S23) يوم 1 فبراير القادم خلال حدثها السنوي الذي سيعقد في سان فرانسيسكو.



ولكن هل الهواتف الجديدة ستتوفر في المتاجر للشراء في ذلك الشهر؟ لا قد يكون ذلك صعبًا، حيث لا تزال سلاسل التوريد العالمية تعاني، ومن المحتمل أن يكون هناك تأخير أطول من المعتاد.



لكن سامسونغ تقدم بالفعل عروضًا ترويجية للعملاء في الولايات المتحدة الذين يرغبون في حجز هواتف (Galaxy S23) وحاسوب (Galaxy Book) باكرًا، حيث ستحصل على 50 دولارًا في رصيد سامسونغ إذا حجزت جهازًا واحدًا أو 100 دولار إذا حجزت جهازين.



2- طرز هواتف Galaxy S23 وأحجامها:

من المتوقع أن تتبع سامسونغ استراتيجيتها المعتادة في إطلاق سلسلة (جالاكسي إس)، حيث تضم طرزًا متعددة لكل منها مواصفات وأسعار مختلفة لجذب فئات متعددة من المستخدمين.



لذلك المتوقع رؤية ثلاثة هواتف جديدة ضمن سلسلة Galaxy S23، وهي: Galaxy S23، و Galaxy S23 Plus، وGalaxy S23 Ultra، تتراوح في الحجم من صغير إلى متوسط إلى كبير.



وكالمعتاد سيضم هاتف (Galaxy S23 Ultra) الأكبر في السلسلة أفضل التقنيات، مثل: الكاميرات الإضافية، والشاشة الكبيرة وبالتأكيد سيدعم قلم (S Pen).



نشرت حساب (Ice Universe) للتسريبات ملخصًا تفصيليًا لأحجام الهواتف الثلاثة القادمة، وقد ذكر أنها لن تختلف عن أحجام هواتف سلسلة غالاكسي إس للعام الماضي، حيث إن الأبعاد ستختلف بأجزاء من المليمتر، وستظل مقاسات الشاشة والدقة لجميع الطرز الثلاثة كما كانت في الهواتف السابقة:



هاتف Galaxy S23: سيضم شاشة مقاسها 6.1 بوصات.

هاتف Galaxy S23 Plus: سيضم شاشة مقاسها 6.6 بوصات.

هاتف Galaxy S23 Ultra: سيضم شاشة مقاسها 6.8 بوصات. 1- تاريخ إطلاق هواتف Galaxy S23:ستعلن سامسونغ عن سلسلة هواتف (Galaxy S23) يوم 1 فبراير القادم خلال حدثها السنوي الذي سيعقد في سان فرانسيسكو.ولكن هل الهواتف الجديدة ستتوفر في المتاجر للشراء في ذلك الشهر؟ لا قد يكون ذلك صعبًا، حيث لا تزال سلاسل التوريد العالمية تعاني، ومن المحتمل أن يكون هناك تأخير أطول من المعتاد.لكن سامسونغ تقدم بالفعل عروضًا ترويجية للعملاء في الولايات المتحدة الذين يرغبون في حجز هواتف (Galaxy S23) وحاسوب (Galaxy Book) باكرًا، حيث ستحصل على 50 دولارًا في رصيد سامسونغ إذا حجزت جهازًا واحدًا أو 100 دولار إذا حجزت جهازين.2- طرز هواتف Galaxy S23 وأحجامها:من المتوقع أن تتبع سامسونغ استراتيجيتها المعتادة في إطلاق سلسلة (جالاكسي إس)، حيث تضم طرزًا متعددة لكل منها مواصفات وأسعار مختلفة لجذب فئات متعددة من المستخدمين.لذلك المتوقع رؤية ثلاثة هواتف جديدة ضمن سلسلة Galaxy S23، وهي: Galaxy S23، و Galaxy S23 Plus، وGalaxy S23 Ultra، تتراوح في الحجم من صغير إلى متوسط إلى كبير.وكالمعتاد سيضم هاتف (Galaxy S23 Ultra) الأكبر في السلسلة أفضل التقنيات، مثل: الكاميرات الإضافية، والشاشة الكبيرة وبالتأكيد سيدعم قلم (S Pen).نشرت حساب (Ice Universe) للتسريبات ملخصًا تفصيليًا لأحجام الهواتف الثلاثة القادمة، وقد ذكر أنها لن تختلف عن أحجام هواتف سلسلة غالاكسي إس للعام الماضي، حيث إن الأبعاد ستختلف بأجزاء من المليمتر، وستظل مقاسات الشاشة والدقة لجميع الطرز الثلاثة كما كانت في الهواتف السابقة:هاتف Galaxy S23: سيضم شاشة مقاسها 6.1 بوصات.هاتف Galaxy S23 Plus: سيضم شاشة مقاسها 6.6 بوصات.هاتف Galaxy S23 Ultra: سيضم شاشة مقاسها 6.8 بوصات.

3- التصميم:

كشف تسريب من موقع (Nieuwe Mobiel) الهولندي عن تصميم هاتفين من هواتف سامسونغ القادمة، وهما: S23 Plus، و S23 Ultra، حيث نشر الموقع صورًا توضح التصميم والألوان التي سيأتيان بها.



يشبه تصميم هاتف (Galaxy S23 Ultra) – أقوى هاتف في السلسلة – تصميم هاتف (غالاكسي S22 ألترا) من الجيل السابق تقريبًا دون وجود أي تغيير، حيث يعتمد على تصميم سلسلة غالاكسي نوت التي أوقفتها سامسونغ في عام 2020.



يأتي الهاتف بحافات مربعة تقريبًا، مع وجود مكان للقلم الرقمي (S Pen) في الجهة السفلية للهاتف مع وجود الكاميرات الخلفية في دوائر منفصلة.



وتوضح الصور المسربة أن الهاتف الجديد سيتوفر بأربعة ألوان مختلفة، وهي: الأبيض والأسود والوردي الفاتح والأخضر القاتم.



وبالنسبة لتصميم هاتفي غالاكسي S23، و S23 Plus، فإن كلا الهاتفين يأتيان بتصميم مختلف قليلًا عن الهواتف نفسها من الجيل السابق، حيث توضح الصور المسربة أن تصميم الهاتفين ذو حافات مستوية أكثر وليست دائرية مع استبدال الغطاء الموجود على الكاميرات الخلفية بوجود الكاميرات الخلفية في دوائر منفصلة على غرار (غالاكسي إس23 ألترا) الهاتف الأكبر في السلسة.



ويتوفر كلا الهاتفين بألوان الهاتف الأكبر نفسها، وهي: الأبيض، والأسود، والوردي الفاتح، والأخضر القاتم، وكما أشارت تسريبات أخرى إلى أن سامسونغ ستوفر الهاتفين بألوان إضافية حصرية من خلال موقعها.

4- الكاميرا:

تشير التسريبات حتى الآن إلى أن طرازي Galaxy S23، و S23 Plus سيضمان الكاميرا الخلفية نفسها التي كانت في هواتف العام الماضي، وهي ثلاثية العدسات، الأولى: بدقة 50 ميجابكسل، والثانية: بدقة 12 ميجابكسل، والثالثة: بدقة 10 ميغابكسل.



بينما سيضم هاتف (Galaxy S23 Ultra) كاميرا خلفية رباعية العدسات؛ العدسة الرئيسية الجديدة ستكون بدقة 200 ميجابكسل، قادرة على تقديم لقطات ليلية رائعة، وستكون بديلًا للكاميرا الرئيسية بدقة 108 ميجابكسل في هاتف (Galaxy S22 Ultra).



مع وجود عدستين مقربتين (Telephoto) كل منهما بدقة 10 ميجابكسل وأخرى عدسة فائقة الاتساع (UltraWide).

5- المواصفات الداخلية:

من شبه المؤكد أن سلسلة (Galaxy S23) ستعمل بأحدث معالج من كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2) المُصنع بتقنية 4 نانومتر، وسيقدم أداءً أفضل وأكثر فعالية للمهام المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.



وقد أكد (Akash Palkhiwala) المدير المالي لشركة كوالكوم في تعليقه على أرباح الربع الرابع لعام 2022 أن حصة سامسونغ من شرائح كوالكوم البالغة نسبة 75% في سلسلة Galaxy S22 ستزيد إلى حصة عالمية في هواتف غالاكسي إس القادمة وهذا يعني أن جميع طرز سلسلة S23 ستعمل بمعالجات كوالكوم.



في السنوات السابقة؛ استخدمت سامسونغ معالجات (Exynos) الخاصة بها في إصداراتها في أوروبا، ومعالجات كوالكوم في إصداراتها في أميركا، ولكن هذا العام من المحتمل أن نشهد تغييرًا كبيرًا في هذه السياسة.



وستدعم الهواتف الجديدة شبكات الجيل الخامس 5G، كما يمتاز معالج (Snapdragon 8 Gen 2) بأنه أول معالج SoC يدعم شبكات Wi-Fi 7، وذلك بفضل مودم (Snapdragon X70).



بالنسبة للمواصفات الأخرى، كما أنه من المتوقع أن يشترك كل من طرازي S23، و S23 Plus في ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 جيجابايت، وبخيارات المساحة الداخلية للتخزين التي تأتي بسعة 128 أو 256 أو 512 غيغابايت.



بينما سيأتي هاتف (Galaxy S23 Ultra) بذاكرة للوصول العشوائي بسعة 12 جيجابايت، وخيارين من المساحة الداخلية للتخزين بسعة 256 أو 512 غيغابايت أو 1 تيرابايت.



بالإضافة إلى كل ذلك ستعمل جميع الطرز التي في سلسلة غالاكسي إس23 بنظام التشغيل أندرويد 13 المستند إلى واجهة المستخدم (One UI 5.1).